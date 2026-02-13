Netflix |

Benedict y Sophie no pueden eludir el amor y la atracción que sienten el uno por el otro en 'Los Bridgerton'. Después de un encuentro a lo 'Cenicienta' en el baile de máscaras y un flirteo que jugaba con la línea de lo permitido socialmente, ambos personajes van a tener que enfrentarse a las dificultades de amarse cuando la rigidez de las clases sociales no juega a tu favor.

A unos pocos días de verse el restante de la cuarta temporada, Netflix ha lanzado el tráiler que adelanta lo que ocurrirá en los próximos episodios, que estarán disponibles el 26 de febrero. En este vídeo se aprecia cómo Benedict no hace caso a las normas sociales, ya que para él lo más importante es su amor. En cambio, Sophie se encuentra muy presionada por la idea de tener problemas y elude cualquier contacto con el hombre del que está enamorada.

Entre tanto, la familia Bridgerton jugará un papel esencial para que Benedict se decida a desafiar el régimen de clases o finalmente hacer caso solo a sus sentimientos y seguir adelante con la mujer de la que se encuentra perdidamente fascinado. Luke Thompson y Yerin Ha retoman sus papeles de Benedict y Sophie para poner fin a la historia de amor de esta cuarta temporada.