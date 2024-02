Netflix |

A falta de tres meses para el estreno de la tercera temporada de 'Los Bridgerton', Netflix aprovechó el Día de San Valentín para abrir el apetito de los seguidores de la serie con una rueda de prensa con los protagonistas, en la que además de mostrar un nuevo avance protagonizado por los grandes protagonistas de la temporada, Penelope y Colin, confirmaron los nombres de los ocho episodios que llegarán divididos en dos parte la próxima primavera.

Luke Newton y Nicola Coughlan son los encargados de liderar el reparto en esta ocasión, con sus personajes Colin Bridgerton y Penelope Featherington, quienes viven un tenso reencuentro en la nueva temporada londinense. Después de que la menor de las Featherington oyera los comentarios despectivos de quien consideraba su mejor amigo en el final de la segunda temporada, Penelope deja claro a un desconcertado Colin el motivo de su distanciamiento, reflejado a través de su silencio a las cartas del tercero de los Bridgerton, enviadas durante sus viajes, al contrario de lo que ocurría en la anterior temporada.

Tal y como se confirmó en la rueda de prensa, esta temporada contaría con varias escenas presentes en el cuarto libro de la saga literaria de Julia Quinn, titulado "Seduciendo a Mr. Bridgerton", centrado en la historia de amor de Colin y Penelope. No obstante, los nuevos episodios también contarán con algunos añadidos, como ocurría con las anteriores, entre los que destaca el hecho de que el joven Bridgerton tendrá competencia: Lord Debling, interpretado por Sam Phillips, un hombre que vive al margen de la sociedad, amante de la vida silvestre y vegetariano, que anda en busca del amor y ve en Penelope una posible alma gemela.

En cuanto a los nombres de los ocho episodios que llegarán divididos en dos partes, el primero de ellos se presenta con el nombre de "Out of the Shadows" ("Fuera de las sombras"); el segundo, "How Bright the Moon" ("Qué brillante es la luna"); el tercero, "Forces of Nature" ("Fuerzas de la naturaleza"); el cuarto, "Old Friends" ("Viejos amigos"). Una primera tanda que llegará el próximo 16 de mayo a la plataforma, mientras que el resto lo hará el 13 de junio: "Tick Tock", el quinto; "Romancing Mister Bridgerton" ("Enamorando al señor Bridgerton"), el sexto; "Joining of Hands" ("Juntando las manos"), el séptimo; mientras que "Into the Light" ("En la luz"), será el cierre de la temporada.