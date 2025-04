'Los ensayos' quiere evitar los accidentes aéreos en el disparatado tráiler de la segunda temporada

HBO |

Abril será un mes muy ajetreado en Max. Tras el final de la tercera temporada de 'The White Lotus', que tendrá lugar el lunes 7, podremos disfrutar del anime 'Lazarus', la última temporada de 'The Handmaid's Tale', el regreso de 'Hacks' después de su victoria en los Emmy y los nuevos episodios de 'The Last of Us'. Sin embargo, la sucesión de bombazos no acabará cuando nos reencontremos con Joel y Ellie, ya que desde el lunes 21 estará disponible la segunda entrega de 'Los ensayos'.

La serie creada y dirigida por Nathan Fielder fue uno de los proyectos más celebrados de 2022 y, tres años después, está de vuelta con una tanda de seis episodios en la que su protagonista, el propio Fielder, seguirá roleando para escenificar ciertas situaciones y convertirlas en momentos previsibles.

En esta ocasión, como muestra el tráiler compartido por HBO, el foco de Fielder estará puesto en los accidentes aéreos, los cuales tratará de prevenir con sus particulares ensayos. De hecho, sus experimentos irán tan lejos que invertirá un gran presupuesto en recrear una de esas tragedias y, por si eso no fuera poco, llegará hasta el Congreso para presentar un sistema que se pueda aplicar a nivel global.