Publicado: Miércoles 25 Febrero 2026 08:42 (hace 9 horas)|
Programa relacionado
Top Chef: dulces y famosos
2026 - Act
España
Realities Entretenimiento
Popularidad: #40 de 1.902
Titulares de Luis Merlo y Eva Isanta
- Luis Merlo: "No paramos de estar juntos, nunca nos hemos separado"
- L.M.: "Empezamos a trabajar juntos cuando yo tenía veintipocos y Eva era casi menor de edad"
- Eva Isanta: "Este programa ha sido una sorpresa y tenernos cerquita siempre es un placer"
- E.I.: "Somos un matrimonio, no de cohecho, sino de desecho"
- L.M.: "He corroborado que no soy competitivo... y así me va"
- E.I.: "Yo soy competitiva sana, pero he descubierto que me puedo dejar mandar y ser mandona"
- L.M.: "Da igual el tiempo que hubiese tenido para prepararme antes de entrar, no tengo ese don, lo hago fatal pero con entusiasmo"
- E.I.: "Luis es muy trabajador, es perfeccionista y le gusta tomarse las cosas enserio"
- E.I.: "Yo soy un desastre; me preparé un poco, pero no he nacido para esto"
- E.I.: "He aprendido muchas cosas y me he superado en muchas cosas"
- L.M.: "Tú no te escondes detrás de un personaje, aquí estás siendo tú, muchas horas y con la presión encima"
- L.M.: "Me he encontrado en situaciones patéticas porque te llevas disgustos por cosas como que se te quema una galleta"
- E.I.: "El programa mueve mucho las emociones"
- E.I.: "Nuestro trabajo es jugar, pero aquí no somos actores aunque seguimos jugando con muchas emociones"
- L.M.: "Nunca me había mostrado así delante de una cámara"
- E.I.: "Me cuesta mucho mostrar mi vulnerabilidad, porque mi trabajo no es ser yo, es encarnar otras vidas"
- L.M.: "Cuanto menos sepa de ti el público, más fácil le pones que se crean tus personajes"
- L.M.: "Aquí he mostrado muchas cosas de mí que no sé si me apetecía contar"
- L.M.: "Yo no voy a verme, ya me contarán; yo nunca veo nada de lo que hago"
- L.M.: "Nunca me he visto en nada de lo que he hecho. Jamás, jamás"
- L.M.: "Si me veo me caigo peor de lo que ya me caigo, que me caigo bastante mal"