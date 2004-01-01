Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"

Publicado: Miércoles 18 Febrero 2026 12:30 (hace 8 horas)|
Programa relacionado
Titulares de Marino Peña
- "Me estoy sorprendiendo conmigo mismo porque yo utilizaba el horno para guardar las sartenes"
- "Lo más cercano que he estado de la repostería era que tuve el Bar Reinols y tampoco había mucho de postres"
- "Me he venido aquí para así poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
- "Me ha encantado venir, porque no conocía la repostería, no he cocinado en mi vida y me he sorprendido"
- "Los primeros platos son una catástrofe... si se quieren reír, no se lo pierdan"
- "Todos los platos me ha dado vergüenza presentarlos"
- "El jurado dice que se ha reído mucho, pero cualquiera lo diría, que yo los veía y decía: ay, mamá"
- "Cuando presentaba los platos me sentía como los que llevan a cortar la cabeza"
- "He visto a gente del equipo técnico hacerle fotos a mis platos con el móvil e irse corriendo"
- "Cuando estoy deprimido, miro las fotos de mis platos y me parto de la risa"
- "A veces me pregunto si el actor quiere serlo para mostrarse públicamente sin ser él"
- "Me costó mucho aceptar esto porque no me gusta exponerme y lo paso mal"
- "Yo soy tímido hasta para las entrevistas de tú a tú, suerte que el señor del bigote me ha curtido bastante"
- "Me convencieron para venir, me insistieron mucho y... aquí estamos"
- "Con alguno de mis compañeros tenía más contacto y otros sabía quiénes eran por la tele"
- "Belén Esteban ha sido mi gran sorpresa"
- "Me ha sorprendido el ambiente tan competitivo"
- "No he sido competitivo porque tenía claro que este no es mi campo"