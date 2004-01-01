FormulaTV
Conectar

ENTREVISTA

Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"

El actor cuenta que hasta que antes de participar en este programa usaba el horno para guardar sartenes.

7.703

Sergio NavarroPublicado: Miércoles 18 Febrero 2026 12:30 (hace 8 horas)

Programa relacionado

Top Chef

Top Chef

Top Chef

2013 - 2017

España

Realities

6,2

1 crítica

Popularidad: #113 de 2.104

  • 15

Titulares de Marino Peña

  • "Me estoy sorprendiendo conmigo mismo porque yo utilizaba el horno para guardar las sartenes"
  • "Lo más cercano que he estado de la repostería era que tuve el Bar Reinols y tampoco había mucho de postres"
  • "Me he venido aquí para así poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
  • "Me ha encantado venir, porque no conocía la repostería, no he cocinado en mi vida y me he sorprendido"
  • "Los primeros platos son una catástrofe... si se quieren reír, no se lo pierdan"
  • "Todos los platos me ha dado vergüenza presentarlos"
  • "El jurado dice que se ha reído mucho, pero cualquiera lo diría, que yo los veía y decía: ay, mamá"
  • "Cuando presentaba los platos me sentía como los que llevan a cortar la cabeza"
  • "He visto a gente del equipo técnico hacerle fotos a mis platos con el móvil e irse corriendo"
  • "Cuando estoy deprimido, miro las fotos de mis platos y me parto de la risa"
  • "A veces me pregunto si el actor quiere serlo para mostrarse públicamente sin ser él"
  • "Me costó mucho aceptar esto porque no me gusta exponerme y lo paso mal"
  • "Yo soy tímido hasta para las entrevistas de tú a tú, suerte que el señor del bigote me ha curtido bastante"
  • "Me convencieron para venir, me insistieron mucho y... aquí estamos"
  • "Con alguno de mis compañeros tenía más contacto y otros sabía quiénes eran por la tele"
  • "Belén Esteban ha sido mi gran sorpresa"
  • "Me ha sorprendido el ambiente tan competitivo"
  • "No he sido competitivo porque tenía claro que este no es mi campo"

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Famosos relacionados

Top Series

Listas