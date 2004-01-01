Mayo (Benidorm Fest 2026): "Si queríamos trabajar con Sergio Jaén, teníamos que prescindir de mi equipo"

Publicado: Jueves 5 Febrero 2026 08:50 (hace 10 minutos)|
Titulares de Álvaro Mayo
- "Si queríamos trabajar con Sergio Jaén en el Benidorm Fest 2026, pero teníamos que prescindir de mi equipo y decidí apostar por ellos"
- "Queríamos trabajar con Sergio Jaén y mis bailarines, pero no era una opción"
- "Sergio Jaén nos da feedback, pero también bastante libertad"
- "RTVE no nos ha puesto ninguna limitación, solo no han dicho si alguna cosa es difícil técnicamente"
- "'Tócame' es una canción basada en hechos reales, pero con algo de fantasía"
- "'Tócame' es un temazo y engloba muy bien lo que es mi proyecto"
- "Se llegó a plantear hacer una canción específica para el Benidorm Fest"
- "Si sacaba algo nuevo, estaba enterrando mi disco"
- "La canción tiene que durar más de lo que dura"
- "Hemos hecho una live versión de la canción para el Benidorm Fest 2026"
- "Me voy a arriesgar bastante con la coreografía, con cosas que no habíamos probado nunca"
- "Mi vida podría peligrar con la puesta en escena"
- "Me pone nervioso llegar a Benidorm y probar la escenografía'"
- "He estado trabajando con mi vocal coach porque no puedes respirar en ningún momento"
- "Lo problemático de 'Tócame' es no asfixiarme mientras la canto"
- "El vestuario está bastante en línea con el videoclip"
- "Me hubiera gustado ir a Eurovisión pero siento un alivio este año"
- "No siento que Eurovisión esté siendo moral"
- "Creo que 'Tócame' habría funcionado bien porque es muy eurovisiva"
- "Con el Benidorm Fest voy a acceder a un público más amplio"
- "Mi personaje artístico es muy diferente al que era en 'OT 2023'"