Mayo (Benidorm Fest 2026): "Si queríamos trabajar con Sergio Jaén, teníamos que prescindir de mi equipo"

El cantante presenta la canción 'Tócame' y hace balance de su paso por 'Operación Triunfo 2023'.

4 Titulares de Álvaro Mayo "Si queríamos trabajar con Sergio Jaén en el Benidorm Fest 2026, pero teníamos que prescindir de mi equipo y decidí apostar por ellos"

"Queríamos trabajar con Sergio Jaén y mis bailarines, pero no era una opción"

"Sergio Jaén nos da feedback, pero también bastante libertad"

"RTVE no nos ha puesto ninguna limitación, solo no han dicho si alguna cosa es difícil técnicamente"

"'Tócame' es una canción basada en hechos reales, pero con algo de fantasía"

"'Tócame' es un temazo y engloba muy bien lo que es mi proyecto"

"Se llegó a plantear hacer una canción específica para el Benidorm Fest"

"Si sacaba algo nuevo, estaba enterrando mi disco"

"La canción tiene que durar más de lo que dura"

"Hemos hecho una live versión de la canción para el Benidorm Fest 2026"

"Me voy a arriesgar bastante con la coreografía, con cosas que no habíamos probado nunca"

"Mi vida podría peligrar con la puesta en escena"

"Me pone nervioso llegar a Benidorm y probar la escenografía'"

"He estado trabajando con mi vocal coach porque no puedes respirar en ningún momento"

"Lo problemático de 'Tócame' es no asfixiarme mientras la canto"

"El vestuario está bastante en línea con el videoclip"

"Me hubiera gustado ir a Eurovisión pero siento un alivio este año"

"No siento que Eurovisión esté siendo moral"

"Creo que 'Tócame' habría funcionado bien porque es muy eurovisiva"

"Con el Benidorm Fest voy a acceder a un público más amplio"

"Mi personaje artístico es muy diferente al que era en 'OT 2023'"

