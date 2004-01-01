ENTREVISTA

Melania: "La separación de E'FEMME fue un duelo personal, profesional y con la música"

Charlamos con la artista canaria, que presenta también su proyecto en solitario tras su paso por el Benidorm Fest 2023 con la girlband.

4 Titulares de Melania "El Benidorm Fest no ha sido un gran cambio en mi vida, pero nos puso en el mapa"

"Volví a Canarias, estuve 7 años en Madrid y era muy complicado el ser artista independiente con tener unos ahorros y poder invertir en mi proyecto"

"Me gusta poner en el punto de mira las problemáticas de Canarias desde mi propia voz"

"Soy capaz de volver ver ensayos de 'UFF!', pero no la actuación"

"Nos faltaba muchísimo recorrido en el Benidorm Fest"

"Me tocó editar un blog del Benidorm Fest y me costó mucho hacerlo"

"Ojalá haber tenido más artificios, pero éramos nosotras y tirábamos para delante"

"Sergio Jaén va a profesionalizar mucho el Benidorm Fest y a igualar las propuestas, porque no todos tienen el mismo presupuesto"

"No repetiría como solista en el Benidorm Fest, estoy en el punto de mostrar quién es Melania de forma individual"

"Me hago llamar la niña de las islas, nuestra música estuvo muy silenciada al estar alejados de la península"

"Toco el saxofón y nadie lo sabe, es parte de mi identidad"

"Abrazo el lugar de donde vengo, tengo unas raíces que me encantan y tengo unas influencias distintas"

"La separación de E'FEMME fue un duelo personal, profesional y con la música"

"Necesité reconciliarme con la música, la personifico mucho"

"Se me hacía muy raro no estar pendiente del teléfono y no contestar al minuto"

"Sé que no fue fácil para ninguna de ellas, era nuestro proyecto"

"Renegué de mi proyecto individual por E'FEMME"

"Mi cometido con 'NOVAMOALLEGAR' era mostrar que puedo hacer estas cosas y también soy esto"

"Escribo canciones desde muchos puntos, pero 'Una vez más' es bastante real y de mi propia experiencia con una relación a distancia"

"Decíamos que Luki era como el quinto E'FEMME"

"Se borró 'Una vez más' y tuve que volver a Madrid a regrabarla"

"Hay productores a los que no les gusta grabar a distancia"

"En el showcase mostré canciones que van a salir próximamente y que gustaron"

"Nos queremos un montón con mis compañeros del Benidorm Fest, ojalá hubiese un reencuentro"

"Tengo la tarea pendiente de que la gente pueda conocerme más y seguir creciendo"

