Melania: "La separación de E'FEMME fue un duelo personal, profesional y con la música"

Titulares de Melania
- "El Benidorm Fest no ha sido un gran cambio en mi vida, pero nos puso en el mapa"
- "Volví a Canarias, estuve 7 años en Madrid y era muy complicado el ser artista independiente con tener unos ahorros y poder invertir en mi proyecto"
- "Me gusta poner en el punto de mira las problemáticas de Canarias desde mi propia voz"
- "Soy capaz de volver ver ensayos de 'UFF!', pero no la actuación"
- "Nos faltaba muchísimo recorrido en el Benidorm Fest"
- "Me tocó editar un blog del Benidorm Fest y me costó mucho hacerlo"
- "Ojalá haber tenido más artificios, pero éramos nosotras y tirábamos para delante"
- "Sergio Jaén va a profesionalizar mucho el Benidorm Fest y a igualar las propuestas, porque no todos tienen el mismo presupuesto"
- "No repetiría como solista en el Benidorm Fest, estoy en el punto de mostrar quién es Melania de forma individual"
- "Me hago llamar la niña de las islas, nuestra música estuvo muy silenciada al estar alejados de la península"
- "Toco el saxofón y nadie lo sabe, es parte de mi identidad"
- "Abrazo el lugar de donde vengo, tengo unas raíces que me encantan y tengo unas influencias distintas"
- "La separación de E'FEMME fue un duelo personal, profesional y con la música"
- "Necesité reconciliarme con la música, la personifico mucho"
- "Se me hacía muy raro no estar pendiente del teléfono y no contestar al minuto"
- "Sé que no fue fácil para ninguna de ellas, era nuestro proyecto"
- "Renegué de mi proyecto individual por E'FEMME"
- "Mi cometido con 'NOVAMOALLEGAR' era mostrar que puedo hacer estas cosas y también soy esto"
- "Escribo canciones desde muchos puntos, pero 'Una vez más' es bastante real y de mi propia experiencia con una relación a distancia"
- "Decíamos que Luki era como el quinto E'FEMME"
- "Se borró 'Una vez más' y tuve que volver a Madrid a regrabarla"
- "Hay productores a los que no les gusta grabar a distancia"
- "En el showcase mostré canciones que van a salir próximamente y que gustaron"
- "Nos queremos un montón con mis compañeros del Benidorm Fest, ojalá hubiese un reencuentro"
- "Tengo la tarea pendiente de que la gente pueda conocerme más y seguir creciendo"