ENTREVISTA

Melania: "La separación de E'FEMME fue un duelo personal, profesional y con la música"

Charlamos con la artista canaria, que presenta también su proyecto en solitario tras su paso por el Benidorm Fest 2023 con la girlband.

Almudena M. LizanaPublicado: Miércoles 5 Noviembre 2025 15:07 (hace 5 horas)

  • "El Benidorm Fest no ha sido un gran cambio en mi vida, pero nos puso en el mapa"
  • "Volví a Canarias, estuve 7 años en Madrid y era muy complicado el ser artista independiente con tener unos ahorros y poder invertir en mi proyecto"
  • "Me gusta poner en el punto de mira las problemáticas de Canarias desde mi propia voz"
  • "Soy capaz de volver ver ensayos de 'UFF!', pero no la actuación"
  • "Nos faltaba muchísimo recorrido en el Benidorm Fest"
  • "Me tocó editar un blog del Benidorm Fest y me costó mucho hacerlo"
  • "Ojalá haber tenido más artificios, pero éramos nosotras y tirábamos para delante"
  • "Sergio Jaén va a profesionalizar mucho el Benidorm Fest y a igualar las propuestas, porque no todos tienen el mismo presupuesto"
  • "No repetiría como solista en el Benidorm Fest, estoy en el punto de mostrar quién es Melania de forma individual"
  • "Me hago llamar la niña de las islas, nuestra música estuvo muy silenciada al estar alejados de la península"
  • "Toco el saxofón y nadie lo sabe, es parte de mi identidad"
  • "Abrazo el lugar de donde vengo, tengo unas raíces que me encantan y tengo unas influencias distintas"
  • "La separación de E'FEMME fue un duelo personal, profesional y con la música"
  • "Necesité reconciliarme con la música, la personifico mucho"
  • "Se me hacía muy raro no estar pendiente del teléfono y no contestar al minuto"
  • "Sé que no fue fácil para ninguna de ellas, era nuestro proyecto"
  • "Renegué de mi proyecto individual por E'FEMME"
  • "Mi cometido con 'NOVAMOALLEGAR' era mostrar que puedo hacer estas cosas y también soy esto"
  • "Escribo canciones desde muchos puntos, pero 'Una vez más' es bastante real y de mi propia experiencia con una relación a distancia"
  • "Decíamos que Luki era como el quinto E'FEMME"
  • "Se borró 'Una vez más' y tuve que volver a Madrid a regrabarla"
  • "Hay productores a los que no les gusta grabar a distancia"
  • "En el showcase mostré canciones que van a salir próximamente y que gustaron"
  • "Nos queremos un montón con mis compañeros del Benidorm Fest, ojalá hubiese un reencuentro"
  • "Tengo la tarea pendiente de que la gente pueda conocerme más y seguir creciendo"

