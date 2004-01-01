Netflix |

Netflix ha encendido la recta final del año con el lanzamiento del tráiler de 'Innato', su nueva serie de suspense protagonizada por Elena Anaya e Imanol Arias. La plataforma, que ya había confirmado su apuesta por esta ficción española, revela ahora que la producción llegará el 23 de diciembre, perfecta para cerrar 2025 con un thriller cargado de tensión, secretos familiares y una atmósfera que no da respiro.

La serie, compuesta por 8 episodios de 45 minutos, está producida por Plano a Plano Bilbao e Innato La Serie AIE junto a Dynamic Television. El avance ofrece el primer vistazo al personaje de Sara, interpretada por Anaya, una psicóloga que lleva toda su vida huyendo del legado de su padre: Félix Garay, el asesino múltiple apodado por la prensa como "el asesino del gasoil". La liberación de Garay de prisión coincide con una nueva cadena de crímenes que replica los asesinatos cometidos hace 25 años, iniciando así el conflicto central de la ficción.

En el reparto destacan nombres como Emma Suárez, Roberto Álamo, Aura Garrido, Ane Gabarain y Fernando Guallar, acompañados por Clara Sans, Juan Blanco, Natalia Huarte, Joana Vilapuig, Ignacio Mateos o Teo Soler. Al frente de la dirección están Lino Escalera e Inma Torrente, mientras que el guion corre a cargo de un equipo coordinado por Fran Carballal, con escritores como Enrique Lojo, Pablo Roa, Verónica Marzá, Fernando Sancristóbal y Pablo Manchado. Un equipo técnico de peso que evidencia la ambición de Netflix de seguir apostando por series en español.

El tráiler también adelanta el tono de la serie: una combinación de drama familiar, crimen y un pasado que reaparece con fuerza para sacudir la vida de Sara. Obligada a colaborar con la policía y a sincerarse con una familia que desconoce su verdadera historia, la protagonista se enfrenta a un peligro que no solo amenaza su estabilidad emocional, sino también la seguridad de su marido Aitor y su hijo Sebas. Con un montaje tenso y visualmente potente, el adelanto promete un viaje marcado por revelaciones, supervivencia y heridas que nunca cerraron.