Netflix muestra sus películas para 2022: 'Puñales por la espalda 2', 'El espía gris'...

La plataforma roja presenta el repertorio de cintas que irá brindando a sus suscriptores a lo largo del año.

Netflix

La cantidad importa. Mientras que otras plataformas cimentan su oferta en la precisión y la calidad por encima de todo, en Netflix lo primordial es producir en masa para que sus clientes nunca se sientan faltos de contenido. Esa estrategia se aplica tanto a las series como a las películas, y desde el servicio rojo han querido remarcar su compromiso con las producciones cinematográficas con un avance de lo que está por venir.

El vídeo promete que tendremos, al menos, una película nueva por semana. Entre los títulos más destacados se encuentran las secuelas de "Puñales por la espalda" y 'Enola Holmes' y otras propuestas originales como 'El espía gris', 'El proyecto Adam', 'Spiderhead', 'Pinocho de Guillermo del Toro' o 'The School for Good and Evil', que cuentan entre sus filas con estrellas de la talla de Ryan Reynolds, Chris Hemsworth, Ryan Gosling o Charlize Theron.

Así pues, el desfile de celebridades no parará a lo largo del año, sobre todo después de que films como 'El poder del perro', 'No mires arriba' o 'Alerta roja' hayan avanzado en la consolidación del esfuerzo de Netflix en el ámbito cinematográfico, ya sea en el terreno comercial como en el circuito de premios, o en ambos a la vez.