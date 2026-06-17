Nick y Charlie se despiden en el tráiler de 'Heartstopper para siempre' de Netflix

| Publicado: Martes 16 Junio 2026 19:05 (hace 11 horas)
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Heartstopper
2022 - Act
Reino Unido 3 temporadas 24 capítulos
DramaRomanceLGTB
9,2
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HEARTSTOPPER FOREVER
La serie, basada en las novelas gráficas de Alice Oseman, se despide en forma de película con 'Heartstopper para siempre' el próximo 19 de julio.
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