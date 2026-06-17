HEARTSTOPPER FOREVER

Nick y Charlie se despiden en el tráiler de 'Heartstopper para siempre' de Netflix

La serie, basada en las novelas gráficas de Alice Oseman, se despide en forma de película con 'Heartstopper para siempre' el próximo 19 de julio.

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