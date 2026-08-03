Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, afronta una nueva entrega en la que varios personajes deberán enfrentarse a revelaciones que alterarán su tranquilidad. Mientras algunos intentan cerrar una etapa de sus vidas, otros se ven sorprendidos por secretos y decisiones que prometen tener importantes consecuencias.

Uno de los grandes momentos del capítulo estará protagonizado por Marisol (Laura Rozalén). Después de los difíciles acontecimientos vividos durante las últimas semanas, comunica una inesperada decisión que marcará un punto de inflexión en su historia y sorprenderá a quienes la rodean.

Al mismo tiempo, Doña Clara (Marta Calvó) descubre un cotilleo que la deja completamente impactada. La información llega en un momento especialmente delicado y amenaza con reavivar tensiones entre varios habitantes de la colonia.

Tasio y Paula en una escena de 'Sueños de libertad'

Gabriel vuelve a abrir un frente con La Industrial

Mientras tanto, Gabriel (Oriol Tarrasón) toma una nueva determinación en el ámbito empresarial. El empresario rechaza hacer negocios con La Industrial, una postura que vuelve a tensar las relaciones entre ambas compañías y podría tener consecuencias en los próximos capítulos.

Por otro lado, Beatriz (Xenia Tostado) protagoniza una conversación especialmente delicada con Begoña (Natalia Sánchez). La joven le hace una confesión impulsiva, un gesto que podría desencadenar nuevos problemas entre ambas.

Además, Nieves (Itziar Atienza) descubre que la relación entre Miguel (Marco H. Medina) y Claudia (Isabel Moreno) ha llegado a su fin, una noticia que no pasa desapercibida para la familia y que abre un nuevo escenario para ambos personajes.

Por último, Claudia mantiene una conversación con Valentina (Ana Carlota Fernández) y le ofrece un consejo en un momento especialmente importante para ella, que continúa tratando de aclarar sus sentimientos y afrontar los conflictos que arrastra desde hace semanas.