Telecinco pone nombre al nuevo "Rosco" de 'Rueda la Letra': así será la 'Rueda Final'

Telecinco continúa dando nuevos pasos para preparar el estreno de 'Rueda la Letra', uno de sus grandes lanzamientos para la próxima temporada. Después de confirmar hace unos días a Carlos Sobera como presentador del concurso, la cadena ha abierto el proceso de selección de concursantes y ha desvelado una de las incógnitas que rodeaban al formato: el nombre que recibirá la prueba final inspirada en el popular "Rosco" de 'Pasapalabra'. Aunque la mecánica se mantendrá prácticamente intacta, pasará a llamarse 'Rueda final'.
La confirmación llega a través de la propia página web de Telecinco. En la descripción del casting, la cadena explica que los aspirantes "pondrán a prueba su rapidez mental con las letras y demostrarán que dominan el lenguaje para conseguir llegar a la 'Rueda final'", una denominación que hasta ahora no había sido anunciada oficialmente. Además, Mediaset acompaña el proceso de selección con un mensaje cargado de guiños al concurso: "¿Cuánto tiempo llevas soñando con que todo te salga... redondo? Ha llegado la hora de que las letras... rueden a tu favor".
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Un cambio de nombre por una cuestión de derechos
Precisamente esta separación entre los derechos de la prueba y los del formato completo ha permitido que Mediaset pueda incorporarla a 'Rueda la Letra', un concurso completamente independiente de 'Pasapalabra'. La propia MC&F ha defendido en los últimos años que 'El Rosco' constituye una creación diferenciada, una postura que ha sido respaldada por distintas resoluciones judiciales en España.
Por el momento, Telecinco no ha comunicado la fecha de estreno de 'Rueda la Letra', aunque el inicio del casting evidencia que la cadena continúa avanzando en la producción del concurso. El formato estará presentado por Carlos Sobera y se perfila como una de las principales apuestas de Mediaset para la nueva temporada, con el objetivo de reforzar su oferta de entretenimiento diario. Con la confirmación del nombre 'Rueda final', el grupo sigue despejando incógnitas sobre un proyecto que aspira a recuperar para Telecinco una de las mecánicas más populares de la televisión.