Tal y como anunció Mediaset, Ana Rosa Quintana ha reaparecido anticipadamente de sus vacaciones como enviada especial de Telecinco en Ceuta. Su primera conexión ha sido en la edición de mediodía de 'Informativos Telecinco' con Carmen Corazzini, donde la presentadora ha dado sus primeras impresiones sobre el actual estado de la ciudad autónoma.
Ataviada con un micrófono que lucía sus siglas, Quintana ha reconocido que se ha encontrado "con una ciudad absolutamente en shock, que no entienden cómo, de repente, han podido entrar de golpe 70.000 personas". "Esto ha sido una auténtica violación de nuestras fronteras, y veo que la respuesta todavía no ha llegado", aseguraba en su primera crítica a la gestión de Pedro Sánchez.
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Sobre las personas que todavía permanecen en Ceuta, Ana Rosa ha informado que "dicen que 7.000, pero ¿quién lo ha contado? No sabemos si han entrado 70.000 o más o menos".
Entrevistas a Feijoo y Abascal
En el clip mostrado de las declaraciones de Abascal, éste asegura que Marruecos ha actuado así porque sabe que no va a haber respuesta "porque tiene pruebas de las corrupciones de Sánchez".
"No sabemos cómo se han organizado", exponía Ana Rosa, aunque ha matizado que "hombre, por redes sociales no". "Estamos regularizando muchos inmigrantes y hay mucha gente que no tiene futuro y quiere venir a Europa y, digo yo, en este momento habrá una investigación en los servicios de inteligencia. ¿El CNI no se ha dado cuenta que han llegado 70.000 personas de golpe?".
"Que un país europeo vea como se violan sus fronteras y no ha pasado nada", ha terminado Ana Rosa su intervención en la primera edición de 'Informativos Telecinco'.
Recordamos que, además de su participación en 'Informativos Telecinco', Ana Rosa conectará también con 'Fiesta' de Frank Blanco en la tarde dominical y 'La mirada crítica' y 'Vamos a ver' el lunes por la mañana.