Leocadia destapa el gran secreto de Máximo de Buenaventura en 'La promesa'

Por Fidel Conejero |

El próximo capítulo de 'La promesa' estará marcado por el enfrentamiento definitivo entre Leocadia y Máximo. Después de días de tensión, la señora de Figueroa estallará delante de todos y sacará a la luz uno de los secretos mejor guardados del duque. Además, Ciro tratará de utilizar a Julieta en su guerra contra Manuel y Adriano dará un importante paso en su recuperación.

La estrategia de Lorenzo (Guillermo Serrano) para debilitar a Manuel (Arturo García Sancho) continúa avanzando. El capitán convence a Ciro (Juan Perales) de que intente poner a Julieta (Vera Asunción) de su parte en el conflicto por el manual de averías, utilizando sus sentimientos para presionar al heredero del marquesado. Sin embargo, la joven se niega rotundamente a formar un frente común contra Manuel, frustrando los planes de su marido.

Mientras tanto, Cristóbal (Fernando Coronado) reprocha a Leocadia (Isabel Serrano) que le ocultara toda la verdad sobre Máximo (Javier Lago). La conversación termina de forma abrupta cuando ella, cansada de las recriminaciones, corta la discusión y deja claro que no piensa dar más explicaciones.

Curro y Ángela, junto con Máximo y Alonso en una escena de 'La promesa'

Leocadia y Máximo ofrecen versiones opuestas de su pasado

La llegada de Máximo sigue alterando la convivencia en La Promesa. Consciente de que los rumores sobre su pasado empiezan a extenderse por el palacio, el duque ordena a sus criados que controlen cualquier comentario que circule entre el servicio para evitar que su imagen siga deteriorándose.

En paralelo, Adriano (Ibrahim Al Shami J.) continúa recuperándose de sus problemas de visión y consigue distinguir dibujos, un avance que confirma que su evolución sigue siendo positiva. Además, su relación con Martina (Amparo Piñero) atraviesa uno de sus momentos más felices, alejados por ahora de las dificultades que han marcado su historia.

Por otro lado, Leocadia decide explicar cómo fue realmente su historia de amor con Máximo y los motivos que la llevaron a casarse con otro hombre. Sin embargo, el duque ofrece una versión completamente distinta cuando habla con Alonso (Manuel Regueiro) y presenta a Leocadia como una mujer interesada que solo buscaba beneficiarse de su posición.

En el servicio, Julio (Christian Mulas) parece dar por buenas las explicaciones de Cristóbal sobre las continuas bromas relacionadas con la verdura. Su cambio de actitud, no obstante, despierta las sospechas de Ricardo, que teme que el señor de Buenaventura esté ocultando sus verdaderas intenciones.

El capítulo culmina con un momento de máxima tensión. Harta del comportamiento de Máximo y de las continuas manipulaciones del duque, Leocadia pierde definitivamente la paciencia y, delante de todos, revela uno de los secretos mejor guardados de su pasado, una confesión que promete sacudir los cimientos de La Promesa.