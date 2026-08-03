Jordi González carga contra Nagore Robles: "Es muy chunga y está mintiendo"

Por Fidel Conejero |

Jordi González ha roto su silencio sobre las declaraciones que Nagore Robles realizó en julio de 2024 durante su participación en el pódcast 'Malas personas', de Victoria Martín, acerca de un presentador con el que coincidió en televisión y al que acusó de ridiculizar a los colaboradores y de mantener el plató a una temperatura extremadamente baja. Aunque la colaboradora nunca llegó a mencionar su nombre, el periodista ha respondido ahora a aquellas palabras en el programa 'A la cara', el programa de la Cadena SER conducido por Frank Blanco y Xavier Sardà.

El presentador no ocultó su malestar tras escuchar el testimonio de Robles, quien aseguró que trabajó con un comunicador que "trataba súper mal a la gente", "se mofaba y ridiculizaba" a sus compañeros y obligaba a mantener el plató a una temperatura tan baja que ella y Belén Esteban acababan trabajando con abrigo y tomando paracetamol. "Esta persona no podía sudar, pero el resto estábamos enfermando", llegó a asegurar la colaboradora.

Jordi González niega las acusaciones de Nagore Robles

Aunque, sus declaraciones fueron interpretadas por numerosos medios como una referencia al presentador. Preguntado por esa polémica, el periodista decidió responder sin rodeos: "Ahí hayque nunca la ha tratado mal. Y".

A continuación, González cuestionó que esas acusaciones fueran realmente contra él. "Tampoco dice que soy yo, ¿por qué damos por hecho que soy yo? No me menciona en ningún momento", se preguntó, antes de reprochar a Robles que no citara expresamente a la persona a la que se refería: "Si eres noble, di nombres. Y si no lo dices es porque, tal vez, temes represalias judiciales".

Eso sí, González reconoció que existe una parte de verdad en el relato de la colaboradora. "Yo siempre pido el plató con aire acondicionado. Es verdad que siempre lo hago y es verdad que la gente pasa frío en mis platós. Es verdad. Y los cámaras, que están detrás de las luces, muchas veces trabajan con anoraks", admitió. Sin embargo, rechazó el resto de las acusaciones: "Es mentira que yo exija que esté a menos ocho grados, esto es una estupidez; y es mentira que la gente se medique con paracetamol para trabajar conmigo y, sobre todo, la gran mentira de todo esto es que trato mal a las personas que colaboran en el programa. Eso es mentira".

El presentador también aseguró que Nagore Robles nunca le trasladó personalmente esas quejas durante el tiempo que coincidieron trabajando. "No", respondió cuando le preguntaron si alguna vez había hablado con él sobre este asunto. Acto seguido añadió: "Yo creo que es de las personas que hace lo que sea para estar en un plató, para revalidar su puesto cada semana".