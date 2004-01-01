'Orgullo y prejuicio' revive en Netflix con este emocionante tráiler

Netflix |

Elizabeth Bennet y el señor Darcy cruzan de nuevo sus miradas en el primer tráiler de la adaptación de 'Orgullo y prejuicio' de Netflix. La serie de seis episodios, que verá la luz en algún momento del próximo otoño, se ha mostrado en un adelanto de un minuto en el que los personajes encarnados por Emma Corrin y Jack Lowden nos trasladan a uno de los mayores dramas de época de la historia.

La obra de Jane Austen, que ya ha sido adaptada en múltiples ocasiones, ha sido reinterpretada en este caso por Dolly Alderton, autora de 'Todo lo que sé sobre el amor' o 'Todo final es un comienzo'. "En todas las generaciones, un grupo de personas tiene la oportunidad de volver a contar esta maravillosa historia y me siento muy afortunada de poder formar parte de ello", ha expresado la escritora.

En el estelar reparto también figuran Olivia Colman, Rufus Sewell, Freya Mavor, Jamie Demetriou, Daryl McCormack, Louis Partridge, Rhea Norwood, Siena Kelly, Fiona Shaw, Hopey Parish y Hollie Avery, quienes han sido dirigidos por Euros Lyn ('Heartstopper'). La producción corre a cargo de Lookout Point, compañía de BBC Studios que ha sacado adelante proyectos tan aclamados como 'Happy Valley' o 'Gentleman Jack'.