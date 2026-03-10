FormulaTV
ENTREVISTA

Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"

Hablamos con los intérpretes que encarnan a Gabriel y Beatriz en la serie diaria de Antena 3.

664

Almudena M. LizanaPublicado: Martes 10 Marzo 2026 08:38 (hace 39 minutos)

Entre los personajes nuevos de 'Sueños de libertad' nos encontramos a Beatriz, la mujer a la que da vida Xenia Tostado, que es la primera mujer de Gabriel. Su llegada a la serie diaria producida por Diagonal TV para Antena 3 servirá para complicarle todavía más la vida al personaje de Oriol Tarrasón, que está casado ahora por partida doble también con Begoña. Ella no conoce a Beatriz, cosa que el personaje de Tostado aprovechará para meterse por completo en su relación con Gabriel, llegando a amenazarle con contar toda la verdad sobre su vida.

Titulares de Xenia Tostado

  • "Ha sido un placer llegar a este equipo, a parte ya le conocía, ha sido una acogida muy bonita, de sentirse en casa"
  • "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
  • "Tenemos bastante química y buena conexión, espero que se traduzca en los personajes"
  • "Begoña va a tardar en descubrirme, ellas tienen un acercamiento importante"

Titulares de Oriol Tarrasón

  • "El personaje de Xenia desestabiliza la seguridad que tiene Gabriel"
  • "Para los que recuerden mi relación con mi madre, siempre contaba que yo odiaba a mi madre porque ella me separó de Beatriz"
  • "Mi madre pone a Beatriz en herencia y de golpe cuando aparece te devuelve a un pasado que te gusta, pero no te conviene"

