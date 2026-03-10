Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"

Almudena M. Lizana |

Entre los personajes nuevos de 'Sueños de libertad' nos encontramos a Beatriz, la mujer a la que da vida Xenia Tostado, que es la primera mujer de Gabriel. Su llegada a la serie diaria producida por Diagonal TV para Antena 3 servirá para complicarle todavía más la vida al personaje de Oriol Tarrasón, que está casado ahora por partida doble también con Begoña. Ella no conoce a Beatriz, cosa que el personaje de Tostado aprovechará para meterse por completo en su relación con Gabriel, llegando a amenazarle con contar toda la verdad sobre su vida.

Titulares de Xenia Tostado

"Ha sido un placer llegar a este equipo, a parte ya le conocía, ha sido una acogida muy bonita, de sentirse en casa"

"Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"

"Tenemos bastante química y buena conexión, espero que se traduzca en los personajes"

"Begoña va a tardar en descubrirme, ellas tienen un acercamiento importante"

Titulares de Oriol Tarrasón