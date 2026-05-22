Por Fidel Conejero |

RTVE ya ha decidido qué programa ocupará parte del hueco dejado por 'Barrio Esperanza' en el prime time de La 1, al menos la semana que viene. La cadena pública ha anunciado que la próxima entrega de 'Se nos ha ido de las manos', el formato documental presentado por Carles Tamayo, se emitirá finalmente el miércoles 27 de mayo, justo después de 'La revuelta'.

El movimiento supone un cambio de día para el formato, ya que sus dos primeras entregas habían sido programadas en la noche de los jueves. Sin embargo, RTVE ha decidido recolocar ahora el espacio en pleno reajuste de programación tras el traslado del final de 'Barrio Esperanza' al domingo y la emisión esta semana de la película "El hombre del norte".

La decisión llega además después de que el segundo episodio de 'Se nos ha ido de las manos', centrado en el apagón general de abril de 2025 y la desinformación durante situaciones de emergencia, alcanzó el pasado 30 de abril un notable 9,2% de cuota de pantalla y 790.000 espectadores, mejorando más de un punto respecto a su estreno una semana antes.

Cartel promocional de 'Se nos ha ido de las manos' con Carles Tamayo

Carles Tamayo investigará ahora el negocio de los datos personales

La nueva entrega, que se ha retrasado porque todavía no había más episodios terminados para emitir, llevará por título 'El activo eres tú' y se centrará en uno de los negocios más polémicos y opacos de la era digital: el tráfico de datos personales.

En este episodio, Carles Tamayo partirá de una situación cotidiana: las continuas llamadas comerciales recibidas por parte de empresas que conocen información privada sobre él pese a no haberles facilitado aparentemente esos datos. A partir de ahí, el periodista descubrirá el funcionamiento de los llamados data brokers, compañías dedicadas a comprar, vender e intercambiar perfiles detallados de millones de ciudadanos.

El documental pondrá el foco en cómo aplicaciones gratuitas, formularios, tarjetas de fidelización o las habituales cookies de internet terminan convirtiéndose en herramientas masivas de recopilación de información personal. Además, el programa mostrará cómo los usuarios han pasado a convertirse directamente en el producto dentro de un negocio multimillonario basado en los datos personales.

Producido por RTVE junto a Grábalo Todo y Bambú Producciones, 'Se nos ha ido de las manos' combina investigación, documental y divulgación para analizar fenómenos sociales que, según plantea el propio formato, la sociedad ha terminado normalizando pese a haberse "ido claramente de las manos".