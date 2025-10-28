ENTREVISTA

Pablo Alborán ('Respira 2'): "Me obsesionaba la veracidad; tuve que relajarme, es una serie, no un documental"

Entrevista a Aitana Sánchez-Gijón, Xoán Fórneas y Pablo Alborán, por el estreno de la segunda temporada de 'Respira'.

45 Titulares de Pablo Alborán, Aitana Sánchez-Gijón y Xoán Fórneas Pablo Alborán: "Me puse nervioso cuando saltó la noticia de mi fichaje, porque la gente se enteró antes de que terminara de rodar y eso me daba presión"

P.A.: "Me centré en el trabajo para no pensar tanto en la presión de lo que opinaran los demás"

P.A.: "Ha sido muy divertido y me he sentido muy arropado en el trabajo"

P.A.: "Tengo ganas de ver cómo se recibe la temporada, pero esos nervios que no se me pasen nunca porque me mantienen vivo"

Aitana Sánchez-Gijón: "Pablo Alborán puede estar muy tranquilo. En el rodaje ya se veía que tiene madera de actor"

A.S.G.: "Al ver la temporada y el arco del personaje, Alborán se ha tenido que enfrentar a un buen toro"

A.S.G.: "No es fácil incorporarse en una segunda temporada de una serie que ya está en marcha y que sea tu primera experiencia actoral"

Xoán Fórneas: "Hemos trabajado mano a mano y congeniamos en que tenemos una visión de ver igual el trabajo"

P.A.: "Xoán Fórneas ha sido muy generoso conmigo al trabajar"

X.F.: "Hace un año me dicen que voy a trabajar con Pablo Alborán y digo: ¡¿Quéééé?!"

A.S.G.: "En esta temporada sí que hay un cierto posicionamiento que me parece lógico que lo hagamos como sociedad"

A.S.G.: "Hay principios éticos y de derechos universales que deberían ser los mismos para todos"

A.S.G.: "Netflix y El desorden hacen muy bien en plantear estas situaciones y poner sobre la mesa los dilemas, contradicciones y peligros a los que nos enfrentamos"

A.S.G.: "Pilar es muy consecuente y no se deja chantajear ni deslumbrar por el poder"

A.S.G.: "Puedes estar más o menos de acuerdo con Pilar, pero ella es muy coherente e íntegra"

P.A.: "Hemos tenido asesores médicos, clases, prácticas... Mi primer día fue una clase y aunque fue divertido también sentí mucha presión"

P.A.: "Estaba obsesionado con la veracidad de las cosas y te tienes que relajar porque es una serie, no un documental"

P.A.: "Ya he aprendido a hacer una RCP"

X.F.: "Una compañera nos contó que en un accidente tuvo que intervenir y ayudó haciendo una RCP"

X.F.: "Quique es muy torpe y muy gamberro, a mí me encanta tener la oportunidad de darle vida"

X.F.: "Trata de llevar su vida adelante, pero muchas veces no le sale como quisiera"

A.S.G.: "A mí me cae muy bien Quique, aunque a la Amaro no le cae tan bien"

A.S.G.: "En esta temporada ganas puntos con la Amaro, porque descubres algo muy importante"

A.S.G.: "El personaje de Pablo Alborán también me da una lección, porque hay un momento en el que me empantano un poco y tú sacas al profesional"

P.A.: "Jon es un chico muy recto y fiel a sus convicciones"

P.A.: "Siempre sabe cómo resolver las cosas y cómo caer de pie, entonces crees que es muy esquemático, pero en las relaciones humanas es más libre y diverso"

P.A.: "Viene de una situación familiar complicada y Quique le enseña muchas cosas como compañero y algo más"

X.F.: "A Quique la vida le tenía preparado algo con lo que no contaba"

