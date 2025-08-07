Disney+ |

Los culpables de que muchos sepamos el significado de la palabra 'herrete' están de vuelta después de una década. El regreso de 'Phineas y Ferb' 10 años después de su último episodio es ya un hecho y, tras el estreno de la esperada quinta temporada del show en Estados Unidos el 5 de junio de 2025, España ya tiene fecha de llegada de los nuevos episodios de los inseparables Phineas y Ferb.

Disney+ ha lanzado el tráiler en castellano y ha anunciado que será el 22 de agosto de 2025 cuando podamos disfrutar de las nuevas aventuras de los míticos hermanastros, que consiguen encontrar cientos de formas para evitar el aburrimiento durante sus vacaciones de verano. Formas que incluyen ocurrencias descabelladas y que afectan a gran parte de su entorno, como Candance, quien intentará sacarse el carnet de conducir en esta quinta temporada. Además, el agente secreto Perry el Ornitorrinco tendrá que visitar al veterinario, algo que promete momentos únicos y divertidos.

Esta producción, que ha sido reconocida con cinco premios Emmy y ha recibido nominaciones a los prestigiosos premios BAFTA, estrenará los primeros 10 episodios el viernes 22 de agosto, dando inicio a una nueva tanda de aventuras veraniegas que, de seguro, sacarán de quicio al malvado científico Dr. Heinz Doofenshmirtz.