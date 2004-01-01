Nueva promo de la llegada de Marc Giró a laSexta: "Como no haga audiencia, todo esto se va a la mierda"

laSexta |

En el mes de abril se estrenará 'Cara al show', el programa con el que Marc Giró regresa a Atresmedia para tener su propio prime time en laSexta. Para ir promocionando este fichaje, la cadena verde está lanzando una serie de pequeñas promos para que los espectadores se vayan familiarizando con él, demostrando sus dotes de comedia.

Por ahora solo habíamos visto una promo de él en lo que simula un salón de un palacio. Tumbado, leyendo un libro, mira a cámara y se incorpora para posar, no sin antes sacudirse las mangas. Ahora, acerándose la fecha de estreno, están viendo la luz otros pequeños clips grabados en la misma localización. En uno de ellos, Marc Giró dice: "Ay, maravilla, laSexta", y mientras alza el brazo para coger el micrófono en una pértiga que registra su sonido, suelta: "Mira, esto también es mío. Todo mío. Me han puesto un palacio", y acaba haciendo un simpático baile.

En otro de los vídeos, vuelve a mencionar a la cadena: "Me encanta todo en laSexta. Maravilla", para sorprender a continuación con un comentario con el que cambia drásticamente su tono: "Como no haga audiencia, vamos, todo esto se va a la mierda". Mientras que en otro suelta: "Pedro, ya estoy en laSexta. Nos vamos a hacer con ella".