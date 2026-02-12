¿Quién es quién en 'Perdiendo el juicio'?

Sergio Navarro |

Repasamos cómo es cada uno de los personajes de 'Perdiendo el juicio' para tenerlo todo bajo control ante el estreno de esta serie de Antena 3 y Boomerang TV este 12 de febrero. Esta ficción podrá verse en abierto por fin tras su emisión en Atresplayer, plataforma en la que ya está disponible al completo.

Elena Rivera es Amanda

Amanda era una abogada brillante, que formaba un exitoso matrimonio-empresa con César, pero su vida descarriló de un día para otro cuando, en pleno juicio, se le disparó un trastorno obsesivo compulsivo. Tras ello, decidió retirarse a una casa en el campo, pero la detención de su hermana, acusada de asesinato, le obliga a salir de su letargo.

Manu Baqueiro es Gabriel

Dueño del decadente bufete que contrata a Amanda. Aunque en realidad es un abogado de gran talento, nadie lo diría, no responde para nada a la imagen de abogado profesional y estirado. Amanda le ayudará a creer de nuevo en sí mismo y tendrá con ella una complicidad alejada de cualquier relación convencional.

Miquel Fernández es César

Todavía marido de Amanda, pero esto cambiará en cuanto se decida a firmar los papeles del divorcio. Es un abogado de éxito, apuesto, adinerado y algo estirado, es decir, todo lo opuesto a Gabriel. Por mucho que tenga una nueva y atractiva pareja, y trate de evitarlo a toda costa, César todavía siente algo por Amanda y su vuelta a los juzgados amenaza con destrozar su trabajado equilibrio vital.

Lucía Caraballo y Daniel Ibáñez son Barbie y Bosco

Los dos son becarios en el bufete de Gabriel. Ella es de origen humilde y afronta los casos desde un punto de vista diferente. Él proviene de un mundo muy diferente al de Barbie y, como todos los polos opuestos, su atracción es inevitable. Su padre es una leyenda de la judicatura, aunque él nunca se ha aprovechado de ello y lucha por labrarse su propio camino.

Dafne Fernández es Sara

La nueva socia del bufete y pareja de César. Se podría decir que ha sustituido a Amanda en todos los aspectos: se ha quedado con su puesto de trabajo y con su marido. Es egocéntrica y ambiciosa, y representa a la antagonista de Amanda y villana de la historia.

Carol Rovira es Daniela

Hermana de Amanda y principal sospechosa del asesinato de su marido el día de su boda. De carácter despreocupado, nunca pensó que se iba a ver envuelta en una situación como esta. Todas las pistas apuntan a su culpabilidad y no será fácil demostrar lo contrario.

Alfonso Lara es Rafa

El abogado más veterano del bufete de Gabriel. Es de la vieja escuela, gruñón y algo vago. Su principal objetivo es jubilarse, sin embargo, la presencia de Amanda le hará cambiar la forma de ver las cosas, llegando a pensar que todavía está en forma para seguir ejerciendo un tiempo más.