Ricardo Gómez, sobre el final de 'Cuéntame': "Estamos trabajando en ello"

Héctor Alabadí |

El 13 de septiembre de 2001 conocimos a los Alcántara, una familia que acabaríamos sintiendo como la nuestra propia. Han pasado 21 años y 408 episodios desde que nos adentramos por primera vez en San Genaro, el barrio en el que se ambienta 'Cuéntame cómo pasó', la ficción más longeva e icónica de la historia de la televisión. Pero, a pesar de su curriculum, el futuro de la serie de RTVE y Grupo Ganga continúa totalmente en el aire después de cerrar su temporada 22 con su peor media histórica, 9,3% de share y 1.207.000 espectadores.

Recientemente, el director de Ficción y Cine de RTVE, José Pastor, confirmó a ABC que "'Cuéntame' no está finalizada". "Estamos hablando con la productora, viendo cómo continuar con la serie o cerrarla. No querríamos que acabara así. Depende de muchos factores. Es una serie que venía de tener 18 capítulos y dos especiales. Es una serie importante para nosotros, no solo porque es ADN del canal, sino también por el impacto económico", asegura el directivo del ente público.

En este contexto, FormulaTV ha hablado con Ricardo Gómez durante la premiere de 'La Ruta', la ficción sobre la Ruta del Bakalao que protagoniza en Atresplayer Premium. El actor, que dio vida al icónico Carlos Alcántara en 'Cuéntame', se pronuncia sobre el desenlace y responde a si le veremos de nuevo retomando a su personaje. "Estamos trabajando en ello", asegura, dejando claro que hay conversaciones con Grupo Ganga para volver a ser el inolvidable heredero de Antonio Alcántara (Imanol Arias).