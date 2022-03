El ministerio liderado por Irene Montero se ha basado en el tema "In Spain We Call It Soledad".

Ministerio de Igualdad

Rigoberta Bandini fue una de las sensaciones del Benidorm Fest y también una inspiración para el Ministerio de Igualdad. Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Ministerio ha lanzado la campaña de 2022 bajo el siguiente lema: "In Spain we call it Igualdad". La canción es una referencia al exitoso tema de Bandini "In Spain we call it soledad", y está interpretada por Carlotta Cosials.

La campaña pretende apelar al feminismo como algo que mejora la vida de la población y que, por lo tanto, "nos hace mejores como país". La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, asegura que "'In Spain we call it Igualdad' es una de las muchas maneras de mostrar a España como lo que ya es: un país feminista". Por su parte, la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, ha explicado la campaña.

"Hemos querido representar estas situaciones cotidianas, que ya las tenemos interiorizadas y forman parte de nuestras vidas: un padre bailando con su hijo, mujeres deportistas que ocupan la conversación del país de una manera absolutamente normalizada, que un hombre disfrute del cuidado de su hija o hijo porque, en nuestro país, ya existen permisos iguales e intransferibles", decía. Y lograba resumir a la perfección la idea que querían transmitir con el spot: "Dibuja toda una serie de victorias del feminismo que han logrado no solo que las mujeres vivan mejor, sino que todas las personas vivan mejor".