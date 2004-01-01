Riz Ahmed quiere ser James Bond en el tráiler de 'Bait', la nueva serie de Prime Video

Prime Video |

Riz Ahmed hará todo lo posible para convertirse en el próximo James Bond. Mientras en la vida real sigue siendo todo un misterio quién sucederá a Daniel Craig como el agente 007, en el ámbito de la ficción podremos disfrutar de una realidad alternativa gracias a 'Bait', la nueva producción original de Prime Video.

A escasas semanas para su lanzamiento, que tendrá lugar el 25 de marzo, la plataforma de Amazon ha compartido el tráiler de la ficción, en la cual Ahmed encarna a Shah Latif, un actor en horas bajas que se encuentra ante la última oportunidad para reflotar su carrera: conseguir el papel de Bond. De hecho, llega a participar en una prueba para hacerse con el icónico rol y, mientras espera para recibir respuesta por parte del equipo de la franquicia, es lanzado al ojo del huracán cuando se filtra su posible implicación.

El propio Ahmed también participa como productor ejecutivo y ha ejercido de showrunner junto a Ben Karlin, guionista de 'Modern Family' y 'Minx'. El reparto lo completan Guz Khan, Sheeba Chaddha, Sajid Hasan, Aasiya Shah, Weruche Opia y Ritu Arya. La producción corre a cargo de Jax Media y Amazon MGM Studios, que es precisamente la compañía detrás de la nueva era de Bond.