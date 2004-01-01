Promo de 'Sin Gluten', la nueva comedia de La 1, con Diego Martín como protagonista

RTVE |

La nueva comedia de RTVE está cada vez más cerca y desde el ente público han querido mostrar cómo será esta serie que lleva de título 'Sin Gluten'. En ella veremos como protagonista a Diego Martín, que sigue sumando papeles de comedia, un género que ha demostrado en infinidad de veces que domina a la perfección.

Además de él, estarán actores de renombre como Antonio Resines, Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz o Teresa Cuesta, a quienes acompañarán un elenco de jóvenes actores que son: Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó. Por otro lado, 'Sin Gluten', contará con la colaboración de Fernando Tejero, Marta Fernández Muro o Vanesa Romero, quienes harán apariciones en capítulos de la serie.

Su argumento nos lleva a una escuela para personas en riesgo de exclusión social, donde un chef caído en desgracia (Diego Martín) vuelve para dar clases culinarias de los jóvenes que estudian allí. En esas clases tanto los chicos como el chef encontrarán maneras para continuar y reconstruir sus vidas.

De esta manera, la serie aúna humor, con aprendizaje y con la tolerancia a todas las culturas. Aún no tenemos una fecha oficial de estreno, pero sí que sabemos que muy pronto se estará emitiendo en La 1. Tendremos que estar atentos a nuevas informaciones sobre ello.