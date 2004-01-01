FormulaTV
Samantha Ballentines: "Para mí 'Top Chef' es un doble esfuerzo; estar montada, con peluca y todo para adentro"

La drag recuerda que alguna vez durante el talent "he abierto el horno sin apartarme y me ha dado una una bocanada de calor que digo: Ay maricón, las pestañas".

Sergio NavarroPublicado: Miércoles 11 Marzo 2026 08:44 (hace 3 horas)

Top Chef: dulces y famosos

  • "Estoy flipando; me han pasado cosas muy guays en mi vida pero estar aquí compartiendo cocinas con las Esteban y Luis Merlo..."
  • "No solo compartimos cocinas, sino también momentos de intimidad y demuestran que son súper llanos"
  • "¿Tú sabes lo que es que me venga Luis Merlo a contarme anécdotas de su vida? Es un sueño"
  • "Estoy agotada, pero muy feliz"
  • "Alguna vez he abierto el horno sin apartarme y me ha dado una una bocanada de calor que digo: Ay maricón, las pestañas"
  • "A veces he cambiado los tacones por tenis, unos tenis anchos como las de las Bratz, antes muerta que sencilla"
  • "Esto es un doble esfuerzo porque lo tengo que hacer montada, con la peluca y todo para adentro"
  • "Me he divertido mucho, he aprendido un montón, y encima he presentado postres"
  • "Yo sé hacer cuatro tonterías, pero las hago muy bien hechas"
  • "Yo me he sorprendido conmigo mismo y creo que los jueces también se han sorprendido"
  • "Los jueces son muy divertidos y yo creo que me los he ganado"
  • "Más de uno se ha llevado un beso mío, más de uno se ha querido poner una peluca mía, y más de uno, dos y tres se han reído mucho conmigo"
  • "Los jueces son duros, pero tienen que serlo para decir si esto está bien o está mal"

