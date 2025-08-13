'Solo asesinatos en el edificio' muestra el tráiler de la quinta temporada, plagado de nuevas estrellas

Disney+ |

Disney+ ha publicado el tráiler de la quinta temporada de la exitosa comedia 'Solo asesinatos en el edificio'. De esta manera, tras un año y un mes nada más desde el estreno de los últimos episodios tendremos esta nueva temporada, que se estrenará el 9 de septiembre.

Esto es algo que sus fans agradecen, ya que es muy habitual tener que esperar 2, 3 o 4 años incluso entre temporadas de las series más exitosas, algo que no es el caso con la comedia de Hulu, que siempre cumple con sus plazos. A pesar de ello, todos los capítulos no llegarán de golpe, ya que tan solo los tres primeros estarán disponibles el día de estreno. Tras ello, cada martes se publicará un episodio.

Por otro lado, en el tráiler vemos una nueva investigación por parte del trio de podcasters más famoso de Nueva York y es que en el final de la cuarta temporada volvieron a estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, aunque el lugar equivocado siempre sea el edificio en el que viven.

Charles-Haden Savage, Oliver Putnam y Mabel Mora vieron al portero del Arconia muerto en la fuente situada a las afueras del edificio y este será el nuevo caso para su podcast. En esta temporada llegan caras nuevas, como siempre ha hecho la serie, y son estrellas muy conocidas como Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Christoph Waltz, Beanie Feldstein o Dianne Wiest.

Por su parte el trio protagonista continúa con fuerza con Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin, quienes son el alma de esta exitosa serie. Pero no solo ellos vuelven, ya que Meryl Streep, Nathan Lane o Richard Kind también aportarán su granito de arena a esta trama que nos espera en 'Solo asesinatos en el edificio'.