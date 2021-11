Podcast 'Te lo digo en serie': El ADN español de HBO Max

Con motivo del desembarco de HBO Max en España, repasamos la influencia que tienen las producciones locales en el catálogo de la plataforma.

Héctor Alabadí/Sergio Navarro/Alejandro Rodera

La actualidad seriéfila nunca se detiene, pero desde FormulaTV hemos intentado embotellarla con nuestro nuevo podcast: 'Te lo digo en serie'. Al tomarle el pulso a las novedades televisivas, no había mejor tema con el que arrancar esta andadura que con la llegada de una plataforma de la envergadura de HBO Max a nuestro país. Sin embargo, en vez de perdernos por su catálogo, hemos preferido centrarnos en la producción local, que es lo que nos toca más de cerca.

En este programa indagamos en las raíces que echó WarnerMedia con HBO España, recordamos las producciones originales de la predecesora de HBO Max y prestamos atención al presente y el futuro del renovado servicio. Así pues, no podían faltar análisis dedicados a 'Todo lo otro' y 'Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof', los dos Max Originals pioneros. Además, adelantamos lo cabe esperar de 'Venga Juan', 'Sin novedad', '¡García!' y 'Pobre diablo', que será la primera apuesta de animación española de la plataforma.

Por último, a modo de bonus track, mencionamos una decena de series internacionales que debutarán próximamente, desde la secuela de 'Sexo en Nueva York', 'And Just Like That...', hasta la esperadísima adaptación de 'The Last of Us'. Toda una muestra del músculo de HBO Max, que en esta nueva etapa mantendrá el acento español entre sus prioridades.