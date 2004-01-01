Teaser de 'Margo tiene problemas de dinero', la serie de Apple TV con Elle Fanning

Apple TV |

La primavera de Apple TV estará repleta de contenidos tan diversos como plagados de estrellas. Uno de ellos es 'Margo tiene problemas de dinero', la adaptación de la novela homónima de Rufi Thorpe, la cual se ha convertido en una ficción original de ocho episodios que arrancará su emisión con los tres primeros el 15 de abril. Después, se lanzarán nuevas entregas cada semana hasta rematar la temporada el 20 de mayo.

El encargado de la adaptación ha sido David E. Kelley ('Big Little Lies'), que ha unido fuerzas con la productora A24 ('Euphoria') para contar la historia de Margo, una joven aspirante a escritora que afronta una nueva realidad tras quedarse embarazada. Ante este contexto, decide recurrir a una medida extrema: abrir una cuenta de OnlyFans para crear un personaje que le permita pagar el torrente de facturas que no para de crecer.

Elle Fanning da vida al personaje titular, mientras que Michelle Pfeiffer, Nick Offerman, Thaddea Graham, Nicole Kidman, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty y Lindsey Normington. La directora Dearbhla Walsh ('Sunny') se encarga de dirigir el piloto, mientras que Kate Herron ('Sex Education') y Alice Seabright ('Amadeus') completan el equipo de dirección de la serie de Apple TV.