Teaser de 'The Girl From Plainville', el drama de Hulu protagonizado por Elle Fanning

La protagonista de 'The Great' se mantiene en nómina en Hulu con 'The Girl From Plainville', que se estrena el 29 de marzo.

Elle Fanning se enfrenta a una acusación sin precedentes en 'The Girl From Plainville', la nueva ficción original de Hulu. En esta propuesta dramática, la joven actriz da vida a una figura real, Michelle Carter, que fue enjuiciada por homicidio involuntario tras el suicidio de Conrad Roy III. El paso de la protagonista por los juzgados se debió a su posible implicación en la muerte de su novio, al cual habría animado a quitarse la vida a través de mensajes de texto. 'The Girl From Plainville' expone las diferentes caras de este complejo caso, desde el origen de la relación entre Conrad y Michelle hasta las últimas consecuencias que tuvo que afrontar la joven. Chloë Sevigny, Norbert Leo Butz, Colton Ryan, Cara Buono y Kai Lennox son los demás integrantes del reparto principal de la serie, que estrenará sus tres primeros episodios en Hulu el 29 de marzo. Mientras tanto, en España podremos disfrutar de este drama a través de StarzPlay, que todavía no ha fijado una fecha de estreno. Así pues, la obra televisiva de Fanning sigue siendo importada por el servicio digital de Starz, que también es el hogar de las dos temporadas de la aclamada comedia de época 'The Great'.

