Tony Spina ('Supervivientes All Stars'): "Fue bonito casarse en Honduras, pero eché de menos a la familia"

Supervivientes All Stars
Tony Spina quedó en cuarta posición en 'Supervivientes All Stars'. El concursante nos cuenta cómo se ha sacado la espinita que tenía clavada por haber abandonado su edición de 'Supervivientes' por una lesión. Además, relata qué sintió con la pedida de matrimonio de Marta Peñate en Honduras.
Titulares de Tony Spina
- "Tenía muchas ganas de vivir la experiencia, pero una vez que has llegado a tu objetivo te quieres ir"
- "Quería participar en una edición completa, hasta que el público quisiera y sin irme yo por causas mayores"
- "Cuando fui a 'Supervivientes' no estaba en mi mejor época, era muy joven y no disfruté el concurso como debería"
- "He ido a competir conmigo mismo y a hacer todo lo que no hice en su día"
- "Me quedé a cuadros cuando Marta me pidió matrimonio"
- "En Honduras fue bonito casarse, pero he echado de menos a la familia"
- "Tienen que pasar unos meses de la boda para poder validarla aquí"
- "'Supervivientes' es un reality muy duro, pero si encima el tiempo no te acompaña nada..."
- "Los últimos días llovía día y noche y eso implica no poder pescar, menos comida y menos entretenimiento"
- "El día del segundo brote de Adara yo también broté porque me cambié de ropa y me volví a empapar"
- "Estabilidad en mi vida tengo poca, pero con que disfrute mi día a día..."