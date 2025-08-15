'El Pacificador' vuelve a lo grande en el tráiler sin censura de la segunda temporada

HBO Max |

HBO Max ha lanzado un nuevo adelanto de la segunda temporada de 'El Pacificador', que se estrenará el próximo 22 de agosto. En esta ocasión, el vídeo promocional no contiene ningún tipo de censura, como avisan John Cena y James Gunn al comienzo, lo cual garantiza un desfile de violencia y palabrotas que se hará aún más grande cuando arranque su emisión.

El tráiler presenta la nueva realidad de Christopher Smith, que ha encontrado la forma de disfrutar de una dimensión paralela en la que poder cumplir sus dos sueños: ser considerado un héroe y poder salir con Emilia Harcourt. Sin embargo, esa ilusión no puede ser eterna y, mientras él trata de disfrutarla, en el mundo real Rick Flag Sr. hará todo lo posible para ponerle fin a esa distorsión espaciotemporal.

De este modo, la ficción original de HBO Max enlaza directamente con la reciente 'Superman' y expande el Universo de DC que arrancó el año pasado con el estreno de 'Creature Commandos'. Además de la aparición de Frank Grillo como Flag también podremos ver a otros personajes de 'Superman' como Guy Gardner, Kendra Saunders o Maxwell Lord, que serán interpretados una vez más por Nathan Fillion, Isabela Merced y Sean Gunn.