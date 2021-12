Tiffany Haddish investiga un asesinato en 'The Afterparty', que se estrena el 28 de enero en Apple TV+.

Las reuniones de antiguos alumnos siempre tienen una tensión subyacente, pero en 'The Afterparty' esas fricciones del pasado van un paso más allá al estallar con un asesinato. Como muestra el tráiler completo de la ficción original de Apple TV+, el reencuentro entre los protagonistas no tarda en virar en tragedia al caer uno de ellos (Dave Franco) de un acantilado. No obstante, este suceso no será un drama para todos los invitados, ya que cada uno de ellos recordará lo sucedido desde su particular punto de vista.

Esto no significa que cada capítulo simplemente vaya a mostrar la historia desde un prisma variable, sino que directamente se adoptará un género diferente según el narrador. Musical, acción, romántico... Cada uno de los invitados expone su relato en función de su estado emocional, dando como resultado una innovadora serie que ha salido de las mentes de Chris Miller y Phil Lord, la pareja creativa detrás de "Spider-Man: Un nuevo universo" o "Infiltrados en clase".

Por su parte, Tiffany Haddish se encarga de dar vida a la investigadora que tendrá que dar con el culpable entre un elenco de sospechosos formado por Sam Richardson, Zoe Chao, Ben Schwartz, Ike Barinholtz, Ilana Glazer y Jamie Demetriou.

'The Afterparty' estrena sus tres primeros episodios el 28 de enero e irá brindando los cinco restantes semanalmente.