Verónica Romero: "Me alegro de que no me seleccionaran en el Benidorm Fest porque no se perdió 'Army of One'"

La cantante, que fue finalista de 'OT 1', presenta el single "Goddess of Love" y avanza detalles de su intención de ir a Eurovisón con el tema "Army of One".

Héctor Alabadí

Titulares de Verónica Romero "Escribí 'Goddess of Love' para Paulina Rubio, pero querían cambiar el estilo y me la quedé yo"

"Tengo muchísimos temas del disco del disco 'Hello World', pero ahora es mejor sacar single"

"Soy artista independiente desde 2006 con VK48"

"No voy a hacer nada para celebrar los 20 años del álbum 'La fuerza del sol'"

"Me voy a ir a Suiza a grabar el videoclip de 'Mi inspiración', que tiene un rollo latino"

"He tenido mucho aprendizaje en el amor, pero me está costando encontrar a mi Can Yaman"

"'Army of One' es un himno de rock a lo Queen y sería ideal para Eurovisión"

"He intentado participar en Eurovisión a través de diferentes países"

"'Army of One' podría representar a un par de países en Eurovisión 2022"

"Las Tanxugueiras eran las que más me gustaban y Chanel Terrero me recordaba a Eleni Foureira"

"Me alegro de que no me seleccionaran en el Benidorm Fest porque no se perdió la canción"

"Hice una versión en spanglish de 'Army of One' y sé que gustó mucho en el Benidorm Fest"

"Quería ir a Eurovisión 2002 a apoyar a Rosa López, pero también fue bonito vivirlo desde Granada"

"Estoy como un poco pasota con 'OT' porque ya no está Àlex Casademunt"

"Siempre sentía esa cosilla al volver a ver a Álex porque es un amor incondicional"

"Noto un cierre de ciclo con 'OT 1' desde que se fue Álex Casademunt"

"He echado en falta tener una gala especial de los 20 años de 'Operación Triunfo'"

"En el concierto de Álex había mucha gente, pero cada vez lo veía más despegado de su esencia"

"La segunda edición de mi libro viene ampliado con un capítulo por la memoria de Álex Casademunt"

"Mi segundo libro es una novela fantástica con momentos de comedia y amor"

"Veo que mi segundo libro podría convertirse en una serie de televisión a lo 'Harry Potter'"

