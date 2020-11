7 parejas de gemelos que venían siempre en pack pero tomaron caminos diferentes

A lo largo de la historia del cine y la televisión, han sido muchos los gemelos que se han hecho famosos juntos gracias a su trabajo en películas o series. Así, podemos encontrar casos como los de las gemelas Ashley Olsen y Mary-Kate Olsen, muy conocidas en los años 90 gracias a sus interpretaciones, quienes aun a día de hoy siguen trabajando juntas, aunque fuera del mundo de la interpretación.

No obstante, no todos los gemelos que han llegado a la fama unidos han continuado juntos por el mismo camino. Ya sea por circunstancias personales o decisiones propias, algunas parejas se han ido rompiendo o incluso han recorrido caminos muy distanciados entre sí. Por eso, en FormulaTV recogemos algunas parejas de gemelos que, aunque se dieron a conocer unidos, han tomado rumbos diferentes desde entonces.

1 Cynthia y Brittany Daniel ('Las gemelas de Sweet Valley')

Cynthia y Brittany Daniel, protagonistas de 'Las gemelas de Sweet Valley'

Nacidas el 17 de marzo de 1976, Cynthia y Brittany Daniel comenzaron a trabajar como modelos para la agencia Ford a los once años de edad. Ya en 1989, debutaron juntas en televisión en 'Still the Beaver', serie a la que siguieron sus papeles en 'La Ley de Burke' y en 'Las gemelas de Sweet Vallery', ficción que las dio a conocer y que se emitió entre 1994 y 1997. En ella, Brittany interpretaba a Jessica, mientras que su hermana daba vida a Liz, como protagonistas de una exitosa producción en toque de comedia, que seguía las peripecias de las gemelas con su grupo de amigos del instituto. Con la fama que adquirieron con su trabajo, en 1995, se convirtieron en parte del reparto de "Diario de un rebelde", donde trabajaron junto a Leonardo DiCaprio.

Sin embargo, hasta 2002 no volvieron a coincidir, cuando ambas trabajaron en 'That '80s Show': mientras que Cynthia optó por abandonar su carrera interpretativa, Brittany siguió adelante, sumando a su trayectoria trabajos esporádicos en producciones como 'Dawson crece' (1999), 'Aquellos maravillosos 70' (2002), 'Dame un respiro' (2003), 'Colgados en Filadelfia' (2005) o 'Black-ish' (2016). Además, Brittany formó parte del reparto principal de 'The Game', serie en la que trabajó entre 2006 y 2015, e incluso antes de 'Las gemelas de Sweet Vallery', formó parte del reparto de 'Swans Crossing' en 1992, al igual que ha trabajado en varias películas y TV Movies. En el caso de Cynthia, se decantó por convertirse en fotógrafa profesional y, junto a Brittany, han ido desarrollando un portal de vida saludable con consejos de belleza, moda y salud, sin que la gemela renuncie a su carrera interpretativa.

2 Tia y Tamera Mowry ('Cosas de hermanas')

Tia y Tamera Mowry, protagonistas de 'Cosas de hermanas'

Tia y Tamera Mowry nacieron el 6 de julio de 1978 y se dieron a conocer como protagonistas de 'Cosas de hermanas', serie en la que trabajaron durante cinco años y un total de seis temporadas, entre 1994 y 1999. No obstante, su debut televisivo se dio en 1992, cuando ambas intervinieron en 'True colors' y 'Padres forzosos'. Al concluir la serie que les otorgó la fama, ambas continuaron trabajando de la mano en varios proyectos, como la serie 'Detention' (1999), la película "¡Este cuerpo no es el mío!" en 2002 o la TV Movie de Disney "Las gemelas hechizan dos veces" (2005), a las que se unió una posterior segunda parte. La última intervención televisiva que compartieron las hermanas Mowry se dio en 2006, año en el que coincidieron en 'Doctoras en Philadelphia', donde mientras Tia trabajó de forma esporádica, Tamera se convirtió en la doctora Kayla a lo largo de varios episodios.

Desde entonces, ambas actrices han desarrollado sus carreras profesionales por separado. Tia ha ejercido como actriz de doblaje en varios proyectos, además de trabajar en varias películas, TV Movies y series como 'The Game' (2006), 'Instant Mom' (2013) o 'Reunión familiar' (2019), además contar con breves papeles en otras producciones de la pequeña pantalla. Entre sus últimos proyectos está 'El gran crossover cómico' (2020) de Netflix, mientras que el último trabajo de Tamera hasta la fecha se remonta a 2019, cuando participó en la TV Movie 'A Chrismas Miracle'. En su caso, además de películas y cortos, Tamera también ha formado parte de proyectos como 'Roommates' (2009) o 'Things We Do For Love', además de contar con papeles más breves en series como 'Hollywood Darlings' o 'Daytime Divas', ambas de 2017.

3 Charlie y Max Carver ('Mujeres desesperadas')

Charlie y Max Carver en 'Teen Wolf'

La fama de Charlie y Max Carver se originó con sus papeles como Porter y Preston en 'Mujeres desesperadas', serie en la que trabajaron entre 2008 y 2012. Nacidos el 31 de julio y el 1 de agosto de 1988, respectivamente, dicha serie fue el primer proyecto televisivo para ambos, tras lo cual llegaron otros dos grandes papeles para que los gemelos trabajaran de nuevo juntos: en 2013, gracias a 'Teen Wolf', serie en la que estuvieron durante tres años, y en 2014, donde obtuvieron papeles en 'The Leftovers' como Scott y Adam Frost. Además, hace apenas unos meses, se dio a conocer el fichaje de ambos para ejercer como villanos en "The Batman", la película protagonizada por Robert Pattinson que aún está en producción.

Sin embargo, más allá de esos proyectos televisivos, los hermanos han demostrado su preferencia por unas carreras interpretativas individuales, trabajando tanto en cine como en televisión. De hecho, durante su paso por 'Mujeres desesperadas', Max ya logró pequeños papeles en varias series como 'The Office' (2009), '¡Buena suerte, Charlie!' (2010) o 'Victorious' (2012). Además, trabajó en algunas TV Movies y, en 2015, formó parte del reparto de 'Fiilthy Preppy Teens', además de interpretar otros pequeños papeles televisivos. En cuanto a Charlie, el mayor de los hermanos ha trabajado también en varios largometrajes y TV Movies, y ha contado con pequeños papeles en producciones televisivas como 'Hawai 5.0' (2014), 'La liga fantástica' (2015) o 'When We Rise' (2017), a las que siguieron un papel destacado en 'Ratched', serie de Netflix, en 2020.

4 Blake y Dylan Tuomy-Wilhoit ('Padres forzosos')

Blake y Dylan Tuomy-Wilhoit en 'Madres forzosas'

Blake y Dylan Tuomy-Willhoit se dieron a conocer con apenas dos años, en 1992, al interpretar a los traviesos Nicky y Alex en 'Padres forzosos'. Ambos estadounidenses, nacidos el 29 de noviembre de 1990, interpretaron dichos papeles a lo largo de tres años hasta que, en 1995, la serie concluyó de forma definitiva y, con ella, la carrera interpretativa de los dos pequeños. No obstante, en 2016 pudieron volver a interpretar de nuevo a ambos personajes, de forma breve, durante la secuela elaborada por Netflix, 'Madres forzosas'. A pesar de su distanciamiento con la interpretación, ambos hermanos han acabado muy ligados a la industria del entretenimiento, donde están desarrollando su trayectoria profesional como artistas de foley, es decir, aquellos encargados de crear los efectos de sonido, de forma independiente.

En el caso de Blake, antes de alcanzar dicha disciplina, trató de encontrar su camino a través de otras profesiones, hasta el punto de que ejerció como bombero durante cuatro años en Georgia. Sin embargo, dada la gran distancia que había con respecto a su familia, Blake regresó a casa y se decantó por sumarse al "negocio familiar" en la ingeniería acústica, siguiendo los pasos de su hermano, a quien no ha dejado de apoyar en todos sus éxitos. Desde entonces, Blake ha trabajado en películas como "White Space" (2018), "The Blackout" (2019) o "Emperor" (2020), además de en series como 'Castle Rock' (2019) y 'FBI' (2019).

En la otra cara de la moneda, Dylan ha cosechado una envidiable carrera como artista de foley. De hecho, hasta la fecha ha ganado 3 Emmy: dos como miembro del equipo de sonido de 'Juego de Tronos' por su trabajo en los episodios "Hardhome" (2015) y "The Long Night" (2019) y el tercero por 'Black Sails', en 2016. A ello se suman otras quince nominaciones en dichos premios, tanto por su trabajo en ambas series como en 'Jack Ryan', además de una larga lista de producciones como 'Outcast' (2016), 'Castle Rock' (2018), '#blackAF' (2020) o 'Territorio Lovecraft' (2020), entre otras.

5 Kathryn y Megan Prescott ('Skins')

Kathryn y Megan Prescott en 'Skins'

Kathryn Prescott y Megan Prescott nacieron el 4 de junio de 1991 y se dieron a conocer gracias a la serie británica 'Skins', en 2009, en la que se pusieron en la piel de Katie y Emily Flitch. Sin embargo, sus carreras profesionales han estado muy separadas: antes de ostentar dichos papeles, ambas gemelas debutaron un año antes en un episodio de 'Doctors', siendo así la única producción aparte de 'Skins' en la que trabajaron juntas. De hecho, en la serie que las dio a conocer, las hermanas Prescott ni siquiera estuvieron el mismo tiempo, dado que la aventura de Megan concluyó en 2010, mientras que la de Kathryn aguantó hasta 2013.

Tal y como se puede intuir, Megan abandonó su carrera como actriz, aunque participó brevemente en 'Testigo mudo' (2012) y 'Holby City' (2013), además de en varios cortos y el documental "Sleeping Rough" (2018). No obstante, la menor de las hermanas optó por dedicarse al fisioculturismo, cambiando radicalmente su aspecto físico, mientras Kathryn seguía adelante con su carrera como actriz. Así, a la mayor de las Prescott se la ha podido ver de forma esporádica en ficciones televisivas como 'Monroe' (2011), 'Casualty' (2012), 'Bedlam' (2012) o 'Being Human' (2013), al igual que en películas y cortos. Además, Kathryn ejerció otros trabajos con algo más de recorrido se dieron en 'Reign' (2014); en 'Finding Carter', donde fue una de sus protagonistas entre 2014 y 2015; en '24: Legacy' (2016) y en 'Tell Me A Story' (2019), entre otros.

6 Cole y Dylan Sprouse ('Hotel, dulce hotel')

Colen y Dylan Sprouse, protagonistas de 'Las aventuras de Zack y Cody'

Los hermanos Cole y Dylan Sprouse son muy conocidos por convertirse en los protagonistas de la serie de Disney Channel 'Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody' en 2005, tras la cual, entre 2008 y 2011, volvieron a ponerse en la piel de los mismos personajes en 'Zack y Cody: Todos a bordo'. Sin embargo, los Sprouse, nacidos el 4 de agosto de 1992, debutaron juntos un año más tarde a través de 'Grace al rojo vivo' y, en 1998, trabajaron brevemente en 'MADtv', a las que sumaron en películas como "Un papá genial" (1999) y "La cara del terror" (1999), entre otros proyectos, e incluso pusieron voz a dos gemelos en la serie infantil 'Kuzco: Un emperador en el cole'.

En medio de esos proyectos conjuntos, Cole contó con una participación individual en 'Friends', donde interpretó a Ben, el hijo de Ross, entre el año 2000 y 2002. Desde entonces, aunque ambos realizaron algunos cameos en series de Disney Channel como 'Los magos de Waverly Place' o 'Hannah Montana', los hermanos Sprouse han trabajado en proyectos diferentes. Mientras que Cole lleva desde 2017 formando parte del reparto principal de 'Riverdale' y ha trabajado en películas como "A dos metros de ti" o "Undercover", cuyo lanzamiento se dará próximamente; Dylan se ha dedicado al doblaje en videojuegos, además de trabajar como actor en películas y cortos, entre los que figura "After: en mil pedazos" (2020) o "Tyger Tyger", aún pendiente de estreno.

7 Nicholas y Cameron Crovetti ('Big Little Lies')

Nicholas y Cameron Crovetti en 'Big Little Lies'

Con apenas nueve años de edad, Nicholas y Cameron Crovetti debutaron en televisión gracias a un pequeño papel en 'Black-ish', tras el cual se dieron a conocer por su interpretación de los gemelos Wright en la serie 'Big Little Lies'. Nacidos el 12 de marzo de 2008, los hermanos Crovetti trabajaron juntos también en la película "Anywhere With You" (2018) y volverán a coincidir en "Witch Hunt", película pendiente de estreno. A pesar de su juventud, la carrera de actor de Cameron ha sido hasta la fecha más extensa que la de Nicholas, quien, en solitario, ha intervenido únicamente en la película "The Sound of Philadelphia" (2020), de momento.

Mientras, en el caso de Cameron, el joven actor que sueña con convertirse en director, ha tenido ocasión de ejercer pequeños papeles en series como 'Teachers' o 'Single Parents' en 2018, a las que han seguido interpretaciones más destacadas en 'Dirty John' y 'The Boys', la popular serie de Amazon en la que Crovetti interpreta al hijo de Patriota, Ryan. De hecho, en dicha ficción Nicholas tuvo la oportunidad de ejercer como doble de su hermano, cuando los encargados de la serie descubrieron su existencia: tal y como desveló Cameron en una entrevista a Insider, tras la famosa escena en la que el personaje interpretado por Antony Starr arroja a Ryan del tejado, a quien vemos tirado en el suelo es a Nicholas, quien también protagoniza algunas imágenes en las que el hijo del sádico superhéroe corre por el bosque en la recta final de la segunda temporada.