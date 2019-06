8 series de dibujos actuales que apasionan a los adultos

La animación es toda una delicia. Los dibujos animados encantan a los niños y a los no tan niños. Siempre se recuerdan esas series infantiles que emitían en los 90 y se tiende a estigmatizar las series de dibujos más modernas en comparación a las que marcaron nuestra infancia. Pero que la industria de la animación haya cambiado no quiere decir que ahora sea peor.

1 'Gravity Falls'

Quizá los recuerdos que nos dejaron las series que veíamos cuando éramos niños no sean comparables a cualquier serie infantil que veamos en la actualidad. Pero lo que de verdad se puede encontrar en todos estos productos de animación más modernos es una historia profunda.. Se suele oír cosas como "los dibujos ya no son como antes" o "tienen estilos muy raros", pero lo cierto es que hay muchas series que, al margen de que sean animación o no, son toda una obra maestra a la que hay que darle una oportunidad antes de juzgarla.

'Gravity Falls', de Disney

'Gravity Falls' es una serie de dos temporadas creada por Alex Hirsch emitida en Disney Channel y Disney XD. La historia se centra en Dipper y Mabel Pines, dos mellizos que van a pasar el verano a Gravity Falls, el pueblo de su tío abuelo Stan. Allí, este alocado anciano tiene una Cabaña del Misterio donde vende (más bien tima) a los turistas con falsos misterios. Pero Dipper y Mabel descubren que, por muy mentiroso que su tío sea, los misterios de Gravity Falls son muy reales.

El encanto de la serie reside en la madurez de su historia. Puede parecer una serie infantil de misterios, monstruos y sucesos extraños, pero tiene multitud de tramas, subtramas, historias personales, líos de familia o viajes entre universos, entre otras cosas, que hacen que esta serie sea toda una obra maestra para muchos adultos. Además, los personajes no se quedan atrás, pues tienen una mezcla de humor, ridiculez y misterio que los hacen especiales. Pero, sin duda, quien destaca es Mabel, la hermana melliza cuya locura es indescriptible. Además, la serie toca todos los palos con diferentes capítulos temáticos: videojuegos, anime, unicornios, sirenas, Illuminati, aliens, etc.

2 'Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug'

'Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug'

Existen muchos estigmas sobre esta serie, pues se la suele tachar de infantil, simple o dedicada a un público casi exclusivamente femenino. Sin embargo, y aunque esto no sea nada malo, la serie va mucho más allá. 'Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug' es una serie de animación en 3D creada, entre otras, por Zag Entertainment y Toei Animation (la encargada de 'Dragon Ball' o 'Digimon') y es por ello que bebe mucho de la animación japonesa y francesa.

Marinette es una chica que vive en París y que se ve obligada a convertirse en heroína para salvar la ciudad casi a diario. Gracias al prodigio de la mariquita, se convierte en Ladybug, pero no es la única con superpoderes en la ciudad, pues Adrien, uno de sus compañeros de clase, se transforma en Cat Noir. La serie puede parecer bastante sencilla al tener muchas tramas episódicas donde no se desarrolla mucho más la historia principal, pero a partir de la segunda temporada la cosa cambia enormemente. El origen de los poderes, la existencia de más prodigios o quién es el verdadero villano comienzan a desvelarse y la serie empieza a avanzar. Además, el mayor giro inesperado es que diferentes personajes secundarios consiguen sus propios poderes y forman parte activa de las peleas y las tramas.

3 'El asombroso mundo de Gumball'

'El asombroso mundo de Gumball'

Si te gusta el humor absurdo, 'El asombroso mundo de Gumball' te encantará. La historia se centra en una familia formada por un padre conejo, una madre gato y tres hijos: Gumball, un gato; Anaís, una coneja; y Darwin, un pez. Solo hay que echarle un vistazo a esta serie de Cartoon Network para ver cuál es su tipo de humor y cómo son sus tramas. Y es que en la ciudad de Elmore hay otros personajes como un policía donut, un cactus y un globo que son pareja sentimental o compañeros de clase que son dinosaurios, hojas de papel o una boca humana puesta del revés. Sí, suena todo muy absurdo, pero visto de este modo quizá la familia protagonista tienen unas "razas" mucho más lógicas que el resto de personajes.

La gracia de 'El asombroso mundo de Gumball' es que son capítulos cortos autoconclusivos donde el humor absurdo es su seña de identidad. Y este humor quizá no sea tan gracioso para los niños, pero sin duda los adultos pueden conectar mucho con esta serie. Además, otro detalle a destacar es su animación, pues no existe nada parecido hasta la fecha. Mezclan escenarios reales con dibujos en 2D, 3D, objetos animados, interferencias televisivas, estilos cúbicos, abstractos... En definitiva, todo un cúmulo de diferentes artes que hace que 'El asombroso mundo de Gumball' tenga algo diferente y original.

4 'Phineas y Ferb'

'Phineas y Ferb'

"¡Mamá! ¡Phineas y Ferb están saliendo en FormulaTV!". Eso es lo que diría Candace, la hermana mayor chivata de los protagonistas, si leyera esto. Seguro que la mayoría ha oído hablar de esta serie de Disney Channel, pues hasta tiene una película. 'Phineas y Ferb' se centra en esta pareja de hermanastros tremendamente listos y maduros que luchan contra el aburrimiento del verano creando sorprendentes inventos y construyendo monstruosas atracciones. Y todo ello vigilado por Candace, la hermana mayor que se queda al cuidado y que nunca logra que su madre pille estas travesuras. Y paralelamente está Perry el ornitorrinco, la mascota de la familia (sí, tienen un ornitorrinco de mascota), que no es un simple animal: es todo un agente secreto que lucha contra el patético villano Doofenshmirtz.

'Phineas y Ferb' trabaja magistralmente la historia y la estructura de la serie con capítulos autoconclusivos pero llenos de referencias entre sí, homenajes al mundo real, y rupturas de la cuarta pared donde los personajes incluso hablan en términos cinematográficos o se dirigen directamente al espectador. Además tiene multitud de frases que se repiten como gag cómico: "Ferb, ya sé lo que vamos a hacer hoy", "Los ornitorrincos no hacen gran cosa", "Os la vais a cargar" o "¿No sois un poco jóvenes para...?". Y aprovechando la compra de Star Wars y Marvel por parte de Disney, esta serie infantil tuvo episodios especiales dedicados a las famosas franquicias, además de un capítulo basado en 'Perdidos'.

5 'Steven Universe'

'Steven Universe'

'Steven Universe' es una serie de Cartoon Network creada por Rebecca Sugar, quien cogió popularidad gracias a su labor como guionista en 'Hora de aventuras'. La historia se centra en unas guerreras extraterrestres afincadas en la Tierra, las Gemas de Cristal: Perla, Amatista y Granate. Y el protagonista es Steven, hijo de un humano y de una gema, Rosa. Este niño tiene que aprender a utilizar los poderes heredados de su fallecida madre y que le provienen de la gema que tiene incrustada en el ombligo para salvar el universo.

La serie acabó en 2019 con su quinta temporada, pero desde la primera ya mostraba una trama muy madura y seria. Además, predominaban temáticas y referencias más adultas poco comunes en las series de dibujos como la muerte o las familias no convencionales. Y si por algo es conocida esta serie es por las referencias al colectivo LGTB que tiene, siendo Perla un personaje claramente homosexual que estaba enamorado de Rosa. Lo que está claro es que 'Steven Universe' es una serie de dibujos diferente, con una mayoría de personajes femeninos que rompen con los estereotipos convencionales.

6 'Teen Titans Go!'

'Teen Titans Go!'

Los superhéroes de cómic también se cuelan en este lista, pues 'Teen Titans Go!' nace del universo DC. Robin, Cyborg, Raven, Chico Bestia y Starfire forman este grupo de jóvenes héroes que hacen lo que pueden para salvar la Tierra. No es la primera serie basada en esta formación pero esta versión animada de Cartoon Network tiene un toque gamberro que la ha hecho destacar. Ha ganado tanta popularidad que incluso tiene una película.

Lo que más ha llamado la atención de 'Teen Titans Go!' es cómo ha sabido aprovechar la tendencia que sigue la animación y el momento que vive DC. El humor absurdo predomina en la serie y también se ríen mucho de sí mismos, de sus propias películas y hacen autocrítica con humor, hablando mal de, por ejemplo, su película "Linterna Verde". Además son realistas y comparan sus productos con los de Marvel para seguir haciendo chistes sobre sí mismos, haciendo constantes referencias a los superhéroes de la competencia. Incluso Stan Lee hace un cameo en la película de 'Teen Titans Go!' poniendo por primera vez su voz a su personaje animado en una película de DC.

7 'Rick y Morty'

'Rick y Morty'

'Rick y Morty' es diferente a todas las demás. Es una de esas series que, por mucho que sea de dibujos, todo el mundo sabe que es para adultos. El protagonista es Rick, un científico alcohólico, depresivo y egoísta que, junto a su nieto Morty, viven multitud de aventuras a través de universos paralelos. La serie bebe mucho de 'Futurama' y de su tipo de humor, además de la estructura sitcom que tienen los capítulos. Las tramas episódicas de 'Rick y Morty' están hechas con montaje en paralelo para alternar las aventuras de ciencia ficción con dramas familiares.

Los personajes y sus diferentes personalidades están relacionados con diversas filosofías y formas de entender la vida, sin duda una serie llena de matices adultos y metáforas. Además, como curiosidad, la serie está relacionada con 'Gravity Falls' a pesar de ser de diferentes productoras y cadenas y tiene varias referencias: la más famosa de todas es cuando en la serie de Disney abren un portal entre universos y se les cuela una taza, una libreta y un boli, objetos que aparecen en 'Rick y Morty' cuando Rick abre un portal similar.

8 'Hora de aventuras'

'Hora de aventuras'

Quizá 'Hora de aventuras' sea una de las más famosas. Algunos le otorgan el título de ser pionera en eso de ser una serie infantil para adultos (teniendo en cuenta que 'Los Simpson' y 'Futurama' nunca han sido series infantiles). Finn es el protagonista de la historia que, junto a su amigo y hermano el perro mágico Jack, vive aventuras en la Tierra de Ooo. En un escenario post-apocalíptico algo diferente, la guerra nuclear ha creado mutaciones en los habitantes y los personajes de la serie son muy peculiares, pero ese es quizá uno de los encantos de la serie.

'Hora de aventuras' terminó en 2018 siendo todo un éxito y ya desde sus inicios en 2010 demostraba a Cartoon Network qué era lo que triunfaba y por dónde debía seguir. La contaminación del hombre o la diversidad sexual y de género eran algunos de los temas que la serie criticaba. Sin duda no era una simple serie para niños, pues a lo largo de las 10 temporadas que duró tenía una historia de fondo muy densa que se iba desgranando poco a poco.