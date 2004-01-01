Primera promo de 'Hasta el fin del mundo', el 'Pekín Express' de La 1 que ya ha arrancado su aventura

RTVE |

RTVE ha lanzado su primer vídeo promocional de 'Hasta el fin del mundo', un clip sencillo con todos los rostros del casting de este nuevo concurso. Apenas unas horas antes se hacía oficial el listado de las parejas participantes: Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, Jedet y Andrea Compton, Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, José Lamuño y Aldo Comas, y J Kbello y Nia Correia. Estas 6 parejas competirán por ser los primeros en llegar a un terreno desconocido, con escasos recursos económicos y sin poder utilizar la tecnología.

El programa presentado por Paula Vázquez comenzó sus grabaciones este lunes 18 de agosto, en un viaje por distintos sitios de Latinoamérica que durará alrededor de dos meses. El formato producido por RTVE en colaboración con Zeppelin contará con un libro de viajes que recogerá el orden de llegada de cada pareja a sus destino, que, además, será lo que determine el orden de salida en la siguiente etapa.

La adaptación del exitoso programa de la BBC 'Race Across the World' llega a RTVE tras tener su propia versión en ocho países, tanto en cadenas públicas como privadas. El concurso explora las capacidades y relaciones humanas sin filtros, además de mostrar cómo las parejas de famosos sobrevivirán a los momentos más tensos, con imprevistos reales, tras estar sometidos bajo presión.