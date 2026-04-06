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Aimar Bretos responde si tiene miedo al fracaso con 'La noche de Aimar' en laSexta y da detalles del formato

El presentador de Cadena SER saltará a la televisión para presentar 'La Noche de Aimar' en laSexta.

Aimar Bretos responde si tiene miedo al fracaso con 'La noche de Aimar' en laSexta y da detalles del formato
©Atresmedia
Por Adrián López CarcelénPublicado: Lunes 6 Abril 2026 11:46 (hace 3 horas)

Aimar Bretos llegará muy pronto a laSexta con 'La Noche de Aimar'. El nuevo programa del locutor de Cadena SER será una de las grandes bazas de la cadena de Atresmedia para tratar de mantenerse por delante de Cuatro, su máximo rival. Pese a que de momento la fecha de estreno es una incógnita, el presentador ha dado nuevas pistas sobre el nuevo programa en una entrevista para El País.

'La Noche de Aimar' estará producido por Newtral, el medio de fact-checking fundado por Ana Pastor, y se emitirá en el prime time de laSexta. Aún se desconoce la estructura que tendrá el nuevo formato, aunque se sabe que contará con entrevistas y que "no va a estar tan pegado a la actualidad" como 'Hora 25', el programa que conduce Bretos cada tarde en la emisora principal del Grupo PRISA.

Aimar Bretos es el presentador de &amp;#39;Hora 25&amp;#39; en Cadena SER
Aimar Bretos es el presentador de 'Hora 25' en Cadena SER
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El presentador del espacio ha desvelado nuevos detalles sobre qué va a ser 'La noche de Aimar': "Supongo que algo sin estridencias, con rigor, que para mí es fundamental. Y cierta emoción, pero sin cruzar jamás la barrera de lo ñoño o la sensiblería". Con respecto a los invitados, el locutor ha asegurado que no pretende "marcar distancia": "Aspiro a que el espectador, en su casa, sienta que he hecho la pregunta que a él le hubiera gustado hacer"

El miedo al fracaso

Ante la pregunta por si tiene miedo al fracaso, Aimar Bretos ha asegurado que nunca ha vivido algo parecido: "He tenido días malos. Noches muy malas. Alguna entrevista pésima (...), pero proyectos fracasados, no. Lo que me da mucha tranquilidad es que, vaya como vaya, aunque fuera mal, el mío va a ser un programa que, dentro de unos años, diremos: aquello tenía buena factura, aquello estuvo bien".

laSexta ya ha ofrecido las primeras promociones de &amp;#39;La noche de Aimar&amp;#39;, con Aimar Bretos al frente
laSexta ya ha ofrecido las primeras promociones de 'La noche de Aimar', con Aimar Bretos al frente

Con respecto al dato de audiencia, Bretos ha confesado que se pondrá la alarma a las ocho de la mañana para conocerla lo antes posible: "Ese día quedaré con Noe (su entrenadora) para que me machaque a las 6 para que a las 8 me pille desfogado". Sea como sea, la llegada de Aimar Bretos a laSexta coincide con el fichaje de Marc Giró y la vuelta de Alberto Chicote, que protagonizarán el resto de novedades previas al verano de la cadena de Atresmedia.

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