Por Adrián López Carcelén |

Aimar Bretos llegará muy pronto a laSexta con 'La Noche de Aimar'. El nuevo programa del locutor de Cadena SER será una de las grandes bazas de la cadena de Atresmedia para tratar de mantenerse por delante de Cuatro, su máximo rival. Pese a que de momento la fecha de estreno es una incógnita, el presentador ha dado nuevas pistas sobre el nuevo programa en una entrevista para El País.

'La Noche de Aimar' estará producido por Newtral, el medio de fact-checking fundado por Ana Pastor, y se emitirá en el prime time de laSexta. Aún se desconoce la estructura que tendrá el nuevo formato, aunque se sabe que contará con entrevistas y que "no va a estar tan pegado a la actualidad" como 'Hora 25', el programa que conduce Bretos cada tarde en la emisora principal del Grupo PRISA.

Aimar Bretos es el presentador de 'Hora 25' en Cadena SER

El presentador del espacio ha desvelado nuevos detalles sobre qué va a ser 'La noche de Aimar': "Supongo que algo sin estridencias, con rigor, que para mí es fundamental. Y cierta emoción, pero sin cruzar jamás la barrera de lo ñoño o la sensiblería". Con respecto a los invitados, el locutor ha asegurado que no pretende "marcar distancia": "Aspiro a que el espectador, en su casa, sienta que he hecho la pregunta que a él le hubiera gustado hacer"

El miedo al fracaso

laSexta ya ha ofrecido las primeras promociones de 'La noche de Aimar', con Aimar Bretos al frente

Ante la pregunta por si tiene miedo al fracaso, Aimar Bretos ha asegurado que nunca ha vivido algo parecido: ". Lo que me da mucha tranquilidad es que, vaya como vaya, aunque fuera mal, el mío va a ser un programa que, dentro de unos años, diremos:".

Con respecto al dato de audiencia, Bretos ha confesado que se pondrá la alarma a las ocho de la mañana para conocerla lo antes posible: "Ese día quedaré con Noe (su entrenadora) para que me machaque a las 6 para que a las 8 me pille desfogado". Sea como sea, la llegada de Aimar Bretos a laSexta coincide con el fichaje de Marc Giró y la vuelta de Alberto Chicote, que protagonizarán el resto de novedades previas al verano de la cadena de Atresmedia.