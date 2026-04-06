Aimar Bretos llegará muy pronto a laSexta con 'La Noche de Aimar'. El nuevo programa del locutor de Cadena SER será una de las grandes bazas de la cadena de Atresmedia para tratar de mantenerse por delante de Cuatro, su máximo rival. Pese a que de momento la fecha de estreno es una incógnita, el presentador ha dado nuevas pistas sobre el nuevo programa en una entrevista para El País.
'La Noche de Aimar' estará producido por Newtral, el medio de fact-checking fundado por Ana Pastor, y se emitirá en el prime time de laSexta. Aún se desconoce la estructura que tendrá el nuevo formato, aunque se sabe que contará con entrevistas y que "no va a estar tan pegado a la actualidad" como 'Hora 25', el programa que conduce Bretos cada tarde en la emisora principal del Grupo PRISA.
- 'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
- 'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
- laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
- 'Masterchef' muestra un extenso avance de su nueva edición, que se estrena el lunes 30 de marzo en La 1
- La serie de 'Harry Potter' muestra su primer tráiler y anuncia su fecha de estreno
- 'Los Bridgerton' confirma la pareja de su quinta temporada, que ya ha iniciado su rodaje
El presentador del espacio ha desvelado nuevos detalles sobre qué va a ser 'La noche de Aimar': "Supongo que algo sin estridencias, con rigor, que para mí es fundamental. Y cierta emoción, pero sin cruzar jamás la barrera de lo ñoño o la sensiblería". Con respecto a los invitados, el locutor ha asegurado que no pretende "marcar distancia": "Aspiro a que el espectador, en su casa, sienta que he hecho la pregunta que a él le hubiera gustado hacer"
El miedo al fracaso
Con respecto al dato de audiencia, Bretos ha confesado que se pondrá la alarma a las ocho de la mañana para conocerla lo antes posible: "Ese día quedaré con Noe (su entrenadora) para que me machaque a las 6 para que a las 8 me pille desfogado". Sea como sea, la llegada de Aimar Bretos a laSexta coincide con el fichaje de Marc Giró y la vuelta de Alberto Chicote, que protagonizarán el resto de novedades previas al verano de la cadena de Atresmedia.