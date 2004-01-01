laSexta da la bienvenida a Aimar Bretos aprovechando el fichaje de Marc Giró

Atresmedia |

Un mes después de que Atresmedia diera a conocer el salto de Marc Giró de Televisión Española a laSexta, la compañía anunció un segundo gran fichaje para esta temporada, Aimar Bretos. A modo de bienvenida, la cadena ha lanzado una nueva y breve promo, aprovechando las previas de Giró, en la que une a ambos fichajes con un toque de humor.

"Marc Giró se incorpora a laSexta", anuncia en ella la habitual voz masculina de laSexta, mientras se muestra al presentador en un set de lo más señorial, ya empleado en anteriores promociones del catalán antes de su debut, y se pone en pie con mucha elegancia. "Y Aimar Bretos, también", suma la voz femenina de la cadena, mientras el aludido aparece en pantalla, sorprendido por lo que ha visto hacer a Giró. "Ah, ¿pero que yo también tengo que hacer eso?", cuestiona el reciente fichaje, antes de ponerse en pie con rapidez y salir del plano.

"No sé si saldré tan elegante como Marc", completa Bretos, cuyo fichaje se dio a conocer a mediados de febrero, de cara a presentar un programa en prime time del que poco se conoce hasta la fecha, hasta el punto de que ni siquiera se ha comunicado su nombre. "Va a ser el programa que a mí me gustaría ver y que creo que a ti también te va a gustar", aseguraba Bretos a Antonio García Ferreras, en su visita a 'Al rojo vivo'. Este espacio producido por Newtral promete incluir "grandes estándares periodísticos" y busca que "la audiencia lo recuerde como aquel programa bueno", en palabras del propio presentador, quien compaginará este salto a la televisión con su trabajo al frente de 'Hora 25' en Cadena Ser.