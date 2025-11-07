Por Beatriz Prieto |

Un día después de que Televisión Española presentara en una rueda de prensa su nuevo reality, 'Hasta el fin del mundo', sin desvelar su fecha de estreno, la entidad pública aprovechó la emisión de 'La revuelta' de este jueves 6 de noviembre para poner fecha al debut de esta nueva apuesta en La 1: el próximo miércoles, 12 de noviembre, a las 23.10h, después del programa de David Broncano.

De este modo, 'Hasta el fin del mundo' toma el relevo de los dos primeros documentales de '50 años del gran cambio', cuya continuación queda por ahora en el aire. Asimismo, Televisión Española lanza uno de sus grandes formatos de la temporada contra 'El 1%' en Antena 3, un nuevo episodio de 'La Agencia' en Telecinco, una nueva entrega de 'Callejeros' en Cuatro y el cine de laSexta.

Paula Vázquez presenta 'Hasta el fin del mundo'

Adaptación del formato de la BBC 'Race across the world', este nuevo programa estará capitaneado por Paula Vázquez al frente de un viaje protagonizado por seis parejas de famosos, a lo largo de de más de 15.000 kilómetros en los que explorarán distintas culturas de América Latina. En concreto, atravesarán ocho países, con una media de 1.500 kilómetros por etapa: Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile.

Así es 'Hasta el fin del mundo'

Los concursantes de 'Hasta el fin del mundo' en la rueda de prensa

En cuanto a la mecánica de este formato producido en colaboración de Zeppelin (Banijay Iberia), los doce participantes tendrán que prescindir de sus móviles, al igual que cualquier dispositivo electrónico o GPS y solo contarán con 1.300 euros de presupuesto total para recorrer por etapas, ya sea por tierra o por agua, el camino hacia un chekpoint en el que tendrán que registrarse en un libro de viajes. El orden de llegada de cada pareja determinará la siguiente salida y, además, podrán trabajar para conseguir ingresos extra en caso de quedarse sin dinero.