El atleta paralímpico Alberto Ávila, segundo concursante confirmado de 'Supervivientes 2026'

'Supervivientes' sigue cogiendo forma. A escasas semanas de que se produzca el estreno de la nueva edición del reality, Mediaset España ya ha activado la maquinaria de la promoción y está aprovechando los diferentes escaparates de Telecinco para ir anunciando su lista de concursantes. En primer lugar, '¡De viernes!' sacó a relucir el nombre de Gabriela Guillén como participante inaugural y, tan solo un día después, 'Fiesta' ha continuado con la traca.

El segundo concursante anunciado ha sido Alberto Ávila, un joven deportista que se enfrentará a un reto insólito para él. "Tengo 29 años, soy atleta paralímpico y creador de contenido en redes como Instagram, YouTube y TikTok. Soy el nuevo concursante de 'Supervivientes 2026'. Y, ¿por qué? Porque voy a reventar todos los estereotipos. Las personas con discapacidad también podemos. Voy a hacer historia como el primer concursante sin pierna de toda la historia de 'Supervivientes'. Esto es un reto para mí y para todos vosotros que me vais a acompañar en este camino. Nos vemos en Honduras", ha expresado en el habitual vídeo de presentación.

Ávila sufrió la amputación de su pierna derecha por una malformación de nacimiento cuando tan solo tenía tres años. Pese a ese durísimo revés, fue capaz de reponerse y de entregarse a su pasión por el deporte hasta el punto de destacar en el plano internacional como atleta paralímpico. En ese ámbito de élite, ha competido en las grandes citas en las pruebas de velocidad de 100 y 200 metros y llegó a ser subcampeón de Europa en 2021 y quedó cuarto en el Mundial de París de 2023.

Declaración de intenciones

Además, ha sabido explotar su carisma a través de las redes sociales y ha llamado la atención de los directores de casting, ya que. Ahora, da el salto a 'Supervivientes' para incrementar su popularidad y ponerse a prueba en uno de los realities más exigentes de la televisión.

Durante su visita al programa de 'Fiesta' del sábado 14 de febrero, Ávila aseguró que ha sido un proceso "rápido" después de que contactaran por él a través de Instagram. Apenas una semana después, se cerró su fichaje. "Mi objetivo principal en el programa es que la gente no me pregunte si puedo. Hasta mi familia me ha preguntado si podré saltar del helicóptero", reflexionaba el joven atleta.