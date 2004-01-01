Rubén Torres, ganador de 'Supervivientes All Stars': "No me tengáis de referencia, eso es una tortura mental"

Publicado: Viernes 7 Noviembre 2025 10:24 (hace 32 minutos)|
Rubén Torres se ha alzado con la victoria en 'Supervivientes All Stars 2025'. Después de quedarse con la miel en los labios en 'Supervivientes 2024', el bombero ha logrado superar al resto de sus compañeros, y en especial a Jessica Bueno. Nos habla de cómo ha vivido esta experiencia y de qué le ha motivado a adentrarse en ella.
Titulares de Rubén Torres
- "Se me olvida que he ganado, pensaba que me volvía a ver en una segunda posición"
- "Más que el premio en dinero, es el reconocimiento de la supervivencia, he cerrado un ciclo"
- "Desde la semana 1, en cualquier nominación pensábamos que podía ser una final"
- "Me gusta la supervivencia, entonces me gustan las tormentas y el sufrimiento"
- "No me tengáis de referencia, eso es una tortura mental"
- "En esta edición nos han apretado aún más con el hambre"
- "Yo quería hacer fuego sí o sí, pero por el resto sabía que todo el mundo iba a querer demostrar que era un 'All Stars'"
- "No tenía que demostrar que era el mejor superviviente, así que quería alimentarme de cómo lo hacían mis compañeros"
- "Mi intención era alimentarme de la supervivencia del resto de mis compañeros y darlo todo en las pruebas"
- "Tú puedes hacer tu concurso en solitario, pero de cualquier persona te puedes alimentar, sea pesca o vida personal"