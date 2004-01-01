Rubén Torres, ganador de 'Supervivientes All Stars': "No me tengáis de referencia, eso es una tortura mental"

Fernando S. Palenzuela |

Rubén Torres se ha alzado con la victoria en 'Supervivientes All Stars 2025'. Después de quedarse con la miel en los labios en 'Supervivientes 2024', el bombero ha logrado superar al resto de sus compañeros, y en especial a Jessica Bueno. Nos habla de cómo ha vivido esta experiencia y de qué le ha motivado a adentrarse en ella.

Titulares de Rubén Torres