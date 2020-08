Alberto Chicote, obligado a cerrar su restaurante por un caso de coronavirus en su plantilla

El coronavirus sigue expandiéndose entre nosotros, registrando cada día mayores cifras de contagios desde que nos introdujéramos en la denominada "nueva normalidad". Los establecimientos se adaptan a las normas sanitarias con el objetivo de tratar de ofrecer seguridad a sus clientes, pero el virus sigue por atacando y si no que se lo digan a Alberto Chicote.

El popular chef se ha visto obligado a cerrar su restaurante Puertalsol debido a que uno de los miembros de su equipo ha dado positivo en coronavirus, tal y como ha revelado en una publicación de Instagram. Chicote ha añadido que el resto de la plantilla se encuentra en perfectas condiciones y que "las medidas de seguridad recomendadas se han respetado a rajatabla durante este mes y medio de actividad", pero que eso no ha impedido que hayan sido víctimas del Covid-19.

Para cumplir con la responsabilidad hacia clientes, amigos, familiares y trabajadores, el presentador de 'Pesadilla en la cocina' apunta que deben cerrar de manera temporal el local desde el mismo 22 de agosto hasta una fecha todavía por determinar. Al haber estado en contacto con un positivo, los trabajadores deberán seguir las directrices que Sanidad les indiquen, lo mismo para la reapertura del establecimiento.

Una pausa en el camino

Alberto Chicote ha asegurado que, desde la apertura el pasado 2 de julio, han seguido el estricto cumplimiento de la normativa de seguridad con "uso continuo de mascarillas tanto en presencia de nuestros clientes como en todo momento, desinfecciones diarias en diferentes momentos del día, uso continuado de geles y productos de limpieza (...) y un cumplimiento de las medidas de distanciamiento en la medida de lo posible". No han podido librarse de sufrir un positivo, pero, pese al cierre, el rostro de Atresmedia tiene claro que no será definitivo: "No nos despediremos definitivamente porque consideramos este alto en el camino como una pausa, no como un final".