Alonso Caparrós sorprende explicando perfiles de Grindr: "Duro, cañero, bondage, azotes..."

La noche del sábado 5 de diciembre, Alonso Caparrós sorprendía a la audiencia de 'Sábado deluxe' dedicando parte del espacio "Informe Deluxe" a explicar a la audiencia el lenguaje utilizado en Grindr, popular aplicación de encuentros sexuales entre hombres. Desde los emojis más utilizados y sus significados a algunos de los perfiles más variopintos, el presentador no dejó indiferente a nadie pronunciando algunas prácticas que harían estallar de risa a sus compañeros: "Busco preñador: moreno con barba, morboso...".

Alonso Caparrós sorprende explicando perfiles de Grindr

El plantón de Rafael Amargo al programa no evitó que sus colaboradores tratasen su reciente detención por presunto tráfico de drogas. No solo eso; también especularon con algunos de los supuestos hábitos del bailaor, entre los que se encontraría organizar sesiones del llamado "chemsex" (fiestas sexuales que incluyen la consumición de diversos tipos de droga) o conocer a otros hombres por Grindr. A raíz de estas especulaciones, Caparrós pasó a explicar a la audiencia el lenguaje utilizado en la aplicación.

"La berenjena significa bien dotado de pene", comenzaba explicando el exconcursante de 'Gran Hermano VIP'. "El morro de cerdo indica sexo guarro", continuaba para pasar posteriormente a leer en voz alta algunos de los nombres y descripciones que encontró en la aplicación. "Activo buscando a tío activo que se deje hacer un... mirando una porno. Continúo, ¿no?", preguntaba con nerviosismo ante la sonora risa de su compañera Lydia Lozano. "Maduro esclavo buscando dominante para sexo duro, cañero, fisting, bondage, azotes...", enumeraba Caparrós cogiendo cada vez más carrerilla después de unos minutos de práctica.

"¡Tu madre está viendo el programa!"

Posteriormente, el colaborador pasó a explicar otros emoticonos, llegando a generalizar sobre las drogas y los hábitos de consumo de los hombres gays y bisexuales. "En el mundo gay para referirse a la droga usan el emoji del caramelo. Ellos los llaman chuches". La incomodidad de Caparrós se hacía cada vez más patente mientras leía algunas de las descripciones de las prácticas comentadas hasta el punto de que, mientras explicaba qué significaba el emoji del puño ("meter el puño por el ano"), un compañero le gritaba: "¡Tu madre está viendo el programa!", a lo que el presentador interrumpía su monólogo para espetar un: "¡Lo sé, no me lo digas porque me está costando un mundo!".