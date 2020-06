Ana Obregón, hundida tras la muerte de su perra Luna: "Pido estar con vosotros pronto"

Ana Obregón atraviesa uno de los momentos más duros de su vida desde que el pasado 13 de mato falleciera su hijo Aless Lequio. La actriz y presentadora ha expresado públicamente su lógico dolor como madre al que ahora se suma una nueva pérdida de su reducido pero unido círculo familiar.

A través de sus redes sociales, Ana Obregón ha compartido una carta para despedirse de Luna, su perra, que moría recientemente. Unas líneas en las que se muestra destrozada y en las que vuelve a hacer alusión a su hijo, que aparece en las imágenes de la publicación junto a la mascota. "Cuando tenías 13 años me regalaste por mi cumple una foto en la que escribiste 'Luna, Aless y mamá'", comienza la misiva.

Ana Obregón, Aless Lequio y su perra Luna

"Éramos una familia llena de amor. Siempre juntos los tres. Lunita te esperó varios meses a que volvieras a casa pero nunca lo hiciste", continúa, convencida de que esto afectó en la salud del animal. "Sé que se ha ido de pena, para poder estar contigo. Sé que ahora estaréis juntos corriendo a través de la eternidad", añade, dando paso a unas palabras más duras y oscuras.

Sin familia en cuestión de un mes

Ana Obregón no esconde su deseo de reunirse con su hijo y su mascota, su familia, allá donde estén. "Pido cada noche que muy pronto pueda estar con vosotros y volver a ser la familia que éramos para siempre", escribe. "No sé cómo decirlo. Aquí abajo me siento huérfana de hijo y de mi mejor amiga. Os echo infinitamente de menos", termina la carta.

Unas desgarradoras palabras que han despertado las muestras de ánimo y cariño de las redes, solidarios con el momento tan duro que atraviesa la actriz pero deseosos de volver a ver pronto su característica sonrisa. En cuestión de un mes, Ana se ha quedado "huérfana" de núcleo familiar, tal y como ella misma describe, pero está recibiendo el apoyo de sus hermana Amalia y Celia, la primera de las cuales la acogió en su hogar tras la muerte de Aless.