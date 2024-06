Ana Rosa Quintana bromea sobre su futuro en 'TardeAR': "¿A dónde me voy a ir?"

Por Beatriz Prieto |

A las puertas del verano y las vacaciones, las informaciones y rumores sobre los planes de las cadenas televisivas de cara a la próxima temporada no paran de multiplicarse. Ese es el caso de aquellos que señalan la posibilidad de que Ana Rosa Quintana abandone las tardes de Telecinco, algo que su sobrino, Kike Quintana, decidió abordar durante su sección en 'TardeAR', la tarde del martes 18 de junio, con la propia presentadora.

Kike Quintana pregunta a Ana Rosa si abandona las tardes de Telecinco en 'TardeAR'

"Ana Rosa, ¿qué pasa? Que todo el mundo dice que te vas", planteó Kike, sin rodeos., cuestionó la aludida. "No lo sé, pues eso digo yo. Ahora que estamos aquí en familia, tranquilamente, a solas, yo le voy a preguntar a la tita a ver si se va o no se va", aclaró el colaborador, a quien

"Pero no te vas del todo, ¿no?", indagó Kike. "No me voy ni del todo ni del nada. Me voy de vacaciones, vuelvo de vacaciones", recalcó la presentadora, ante lo que su sobrino bromeó con el hecho de que "no nos la quitamos ni con agua caliente. Es tremendo". "En septiembre, aquí voy a estar sentadita", confirmó además Quintana, despertando una ovación entre los presentes.

La llegada de 'El diario de Jorge'

De este modo, la presentadora desmentía los rumores que, en los últimos días, apuntaban a que volvería a las mañanas de la principal cadena de Mediaset España en la próxima temporada. Unas declaraciones que llegaban más de un mes antes de que Jorge Javier Vázquez y su nuevo programa, 'El diario de Jorge', le arrebate a 'TardeAR' su primera media hora en plena época estival. Una situación que podría continuar con la temporada televisiva iniciada, tras la cancelación de 'Así es la vida', ya con Ana Rosa de vuelta en su puesto, como ella misma ha asegurado.