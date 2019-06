Ana Rosa Quintana, sobre la actitud de Neymar tras ser acusado de violación: "Eres un descerebrado"

El reconocido futbolista Neymar ha sido acusado de violar a una joven en París el pasado día 15 de mayo de 2019. Como mecanismo de defensa, el jugador de fútbol ha compartido en sus redes sociales un vídeo aclarando que él era inocente y que todo lo que había pasado entre él y la supuesta víctima era consentido. "Fue una trampa y acabé cayendo", decía Neymar, adjuntando también todas las conversaciones con ella, incluyendo fotos de carácter íntimo.

Ana Rosa Quintana, muy crítica con Neymar en 'El programa de Ana Rosa'

En 'El programa de Ana Rosa', este revuelo ha sido uno de los temas a debatir durante el espacio presentado por Ana Rosa Quintana. Alguno de Los colaboradores han afirmado que el hecho de tener ese tipo de conversaciones no te exime de haber violado a alguien, ya que son "cosas totalmente diferentes".

Ana Rosa, por su parte, lo ha dejado bien claro desde un principio: "Es una mentalidad machista. Neymar es un descerebrado, para empezar". "Si ha hecho una violación o ha abusado, pues que sea juzgado y que caiga todo el peso de la ley. Y si no lo ha hecho... Eres un descerebrado, chaval", proseguía, criticando la actitud que ha tomado el futbolista en el asunto.

¿A qué se enfrenta Neymar?

Respecto a la denuncia de violación por parte de la supuesta víctima, no existe mucha información todavía. Al parecer, los hechos se produjeron en París y no se denunciaron hasta que la joven se encontró en su país, dado que no se atrevió a denunciar en una comisaría extranjera. Como proseguirá el caso es un misterio, pero lo que sí está claro es que Neymar puede ser juzgado por difundir el vídeo de la presunta víctima sin su consentimiento.