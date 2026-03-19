Anita Williams revela los detalles de su accidente en 'GH Dúo' y muestra su dedo

Por Fernando S. Palenzuela |

Aunque solo se vio durante unos pocos segundos, la imagen de Anita Williams chorreando sangre por su accidente en 'GH Dúo 4' quedará grabada en la memoria de muchos de los espectadores. Dos semanas después del final del reality, la catalana ha resuelto a través de un vídeo todas las dudas que existían sobre su corte.

Williams explicaba que el vídeo era para acallar todas las especulaciones de que era una mentirosa y se había beneficiado de su accidente para dar pena. Para empezar, ha relatado que el corte fue con la puerta, concretamente con la zona en la que se introduce el resbalón: "Estaba sin lijar, fue como un cuchillo". La exconcursante tuvo que ser ingresada de urgencia y operada al día siguiente: "Fue genial y me dijeron que tenían que limar un poco el hueso para que se pudiera coser".

Anita Williams en su proclamación como finalista de 'GH Dúo 4'

"No iba a abandonar, eso no va en mis planes. Me da igual con un trozo de dedo menos", aseguraba, aunque en un primer momento desconocía la gravedad del accidente y para ella lo prioritario era que Manuel González encontrara la manzana que se estaba buscando durante el reto. "Luego cuando vi la gravedad del asunto se me cambió la cara".

Anita Williams muestra el resultado de su dedo tras su accidente en 'GH Dúo'

El vistazo al dedo

Anita Williams ha comentado que el dolor que siente es "" y que la secuela más notoria es que no va a tener uña nunca más, pues con el corte ha perdido la falange distal del dedo corazón. ". Luego ya me pusieron puntos de aproximación y para modelarlo y ahora lo tengo un poco raro", detallaba.

Por suerte, la movilidad no se ha visto afectada, aunque tiene que someterse a rehabilitación. "La recuperación del corte ha sido nefasta. Prefiero haberla hecho en la casa porque ahí una vez a la semana la doctora me lo curaba", explicaba Williams, que reflexionaba sobre que habría sido más complicada de hacer en casa, pues podría haberse dañado jugando con su hijo.

Por último, ha contestado a la preguntado de por qué está con la venda: "En la casa no me podía quitar la venda, el doctor me dijo que lo tenía que llevar vendado todo el rato porque cualquier cosa me lo podía infectar". Tres semanas después de la operación, ya podía curárselo con Betadine, pero debía tener mucho cuidado para evitar cualquier infección. Antes de cerrar el vídeo, se ha quitado la venda y ha mostrado sin tapujos el dedo a cámara, y es que, según dice, quiere normalizarlo y solo se pondrá alguna prótesis de silicona en los vídeos. "Parad ya de tomarme por mentirosa porque ni miento ni voy a mentir", zanjaba.