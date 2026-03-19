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ASÍ HA QUEDADO

Anita Williams revela los detalles de su accidente en 'GH Dúo' y muestra su dedo

La exconcursante de la cuarta edición ha explicado cómo se hizo el corte por el que tuvo que ser ingresada y operada.

Anita Williams revela los detalles de su accidente en 'GH Dúo' y muestra su dedo
©Mediaset España
Por Fernando S. PalenzuelaPublicado: Jueves 19 Marzo 2026 16:22 (hace 3 horas)

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Posados de los concursantes de 'GH Dúo 4' 8 fotos

Belén Rodríguez, concursante de 'GH Dúo 4' Antonio Canales, concursante de 'GH Dúo 4' John Guts, concursante de 'GH Dúo 4' Anita Williams, concursante de 'GH Dúo 4' Juanpi Vega, Sandra Barrios y Andrea Sabatini, concursantes de 'GH Dúo 4' Juanpi Vega, concursante de 'GH Dúo 4' Andrea Sabatini, concursante de 'GH Dúo 4' Sandra Barrios, concursante de 'GH Dúo 4' Sonia Madoc y Mario Jefferson, concursantes de 'GH Dúo 4' Cristina Piaget y Carlos Lozano, concursantes de 'GH Dúo 4' Manuel González, Anita Williams y Gloria González, concursantes de 'GH Dúo 4' Carmen Borrego, Belén Rodríguez y John Guts, concursantes de 'GH Dúo 4' Raquel Salazar y Antonio Canales, concursantes de 'GH Dúo 4' Raquel Salazar, concursante de 'GH Dúo 4' Carlos Lozano, concursante de 'GH Dúo 4' Cristina Piaget, concursante de 'GH Dúo 4' Mario Jefferson, concursante de 'GH Dúo 4' Sonia Madoc, concursante de 'GH Dúo 4' Carmen Borrego, concursante de 'GH Dúo 4' Manuel González, concursante de 'GH Dúo 4'

Aunque solo se vio durante unos pocos segundos, la imagen de Anita Williams chorreando sangre por su accidente en 'GH Dúo 4' quedará grabada en la memoria de muchos de los espectadores. Dos semanas después del final del reality, la catalana ha resuelto a través de un vídeo todas las dudas que existían sobre su corte.

Williams explicaba que el vídeo era para acallar todas las especulaciones de que era una mentirosa y se había beneficiado de su accidente para dar pena. Para empezar, ha relatado que el corte fue con la puerta, concretamente con la zona en la que se introduce el resbalón: "Estaba sin lijar, fue como un cuchillo". La exconcursante tuvo que ser ingresada de urgencia y operada al día siguiente: "Fue genial y me dijeron que tenían que limar un poco el hueso para que se pudiera coser".

Anita Williams en su proclamación como finalista de &#39;GH Dúo 4&#39;
Anita Williams en su proclamación como finalista de 'GH Dúo 4'
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"No iba a abandonar, eso no va en mis planes. Me da igual con un trozo de dedo menos", aseguraba, aunque en un primer momento desconocía la gravedad del accidente y para ella lo prioritario era que Manuel González encontrara la manzana que se estaba buscando durante el reto. "Luego cuando vi la gravedad del asunto se me cambió la cara".

Anita Williams ha comentado que el dolor que siente es "una sensibilidad como cuando tocas algo y te da calambre" y que la secuela más notoria es que no va a tener uña nunca más, pues con el corte ha perdido la falange distal del dedo corazón. "Me habían hecho como una 'T', parecía un triángulo. Luego ya me pusieron puntos de aproximación y para modelarlo y ahora lo tengo un poco raro", detallaba.

Anita Williams muestra el resultado de su dedo tras su accidente en &#39;GH Dúo&#39;
Anita Williams muestra el resultado de su dedo tras su accidente en 'GH Dúo'

El vistazo al dedo

Por suerte, la movilidad no se ha visto afectada, aunque tiene que someterse a rehabilitación. "La recuperación del corte ha sido nefasta. Prefiero haberla hecho en la casa porque ahí una vez a la semana la doctora me lo curaba", explicaba Williams, que reflexionaba sobre que habría sido más complicada de hacer en casa, pues podría haberse dañado jugando con su hijo.

Por último, ha contestado a la preguntado de por qué está con la venda: "En la casa no me podía quitar la venda, el doctor me dijo que lo tenía que llevar vendado todo el rato porque cualquier cosa me lo podía infectar". Tres semanas después de la operación, ya podía curárselo con Betadine, pero debía tener mucho cuidado para evitar cualquier infección. Antes de cerrar el vídeo, se ha quitado la venda y ha mostrado sin tapujos el dedo a cámara, y es que, según dice, quiere normalizarlo y solo se pondrá alguna prótesis de silicona en los vídeos. "Parad ya de tomarme por mentirosa porque ni miento ni voy a mentir", zanjaba.

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