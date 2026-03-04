Por Adrián López Carcelén |

La cuarta edición de 'GH Dúo' ya tiene ganador. Carlos Lozano se hacía con el premio en torno a las dos de la madrugada en una gala final que comenzó con Sonia Madoc versionando su tema 'Yo quiero bailar'. Con un 65,1% de los votos frente al 34,9% de Anita Williams, el presentador ganó el ansiado maletín diez años después de perderlo contra Laura Matamoros en la también cuarta edición de 'GH VIP'.

Después de haber vivido en el campo durante los últimos años, Carlos Lozano volvía a la televisión el pasado 8 de enero para entrar a la casa de Tres Cantos presentado como un "animal televisivo". Tras 54 días de convivencia, muchas broncas y buenos momentos, el presentador ha sido uno de los grandes protagonistas de la edición junto a su compañera de dúo, Cristina Piaget.

Cristina Piaget y Carlos Lozano han sido dos de los grandes protagonistas de 'GH Dúo'

Con su entrada en el plató, Carlos Lozano dejó claras las tablas que conserva. Así se lo hizo saber el propio Jorge Javier Vázquez. "Te estoy viendo como hacía mucho tiempo que no te veía. Te veo como presentador", le dijo el comunicador al concursante de 'GH Dúo'. Quizá esas tablas han sido las que le han llevado a hacerse con el título de ganador en una edición histórica.

Anita y Gloria, segunda y tercera finalista de 'GH Dúo'

Gloria González, Carlos Lozano y Anita Williams fuero los finalistas de 'GH Dúo'

. Los tres finalistas se despidieron de la casa y acudieron a la sala de expulsión para ver los porcentajes ciegos: 56,6%, 27,7% y 15,7%. Poco después, Jorge Javier anunciaba que la tercera finalista y, por tanto, a la que pertenecía el porcentaje más bajo, era la hermana de Manuel González . "", dijo ella emocionada tras conocer la decisión de la audiencia.

El duelo final quedó en manos de Carlos Lozano y Anita Williams. Antes de llegar a los estudios de Telecinco, los finalistas disfrutaron de grandes sorpresas: el presentador se pudo reencontrar con su hija Luna y la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' hizo lo propio con su mejor amiga Candela. Finalmente, y tras repasar sus mejores momentos en la casa con broncas incluidas, Jorge Javier Vázquez desveló el nombre del ganador del concurso. Carlos Lozano recogía su maletín cerrando una edición que será recordada por salvar los muebles en audiencias tras el fracaso de la última edición de anónimos de 'Gran Hermano'.